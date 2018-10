Τσίπρας: Συγχαρητήρια φίλε μου!

Την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας στα Σκόπια, με την οποία εγκρίθηκε η έναρξη των διαδικασιών για συνταγματική αναθεώρηση ώστε να προχωρήσει η συμφωνία των Πρεσπών, εξέφρασε άμεσα η ελληνική κυβέρνηση

«Συγχαρητήρια στον φίλο μου Ζόραν Ζάεφ! Η σημερινή ψηφοφορία είναι μεγάλο βήμα προς την κοινή επιτυχία» έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Congratulations my friend @Zoran_Zaev ! Tonight’s vote is a big step towards our common success. A very important step to a peaceful and prosperous future for our people!