Ποιος Ορέστης; Ο τυφώνας Willa συγκεντρώνει την καταστροφική του δύναμη για να χτυπήσει το Μεξικό

Μπορεί στην Ελλάδα να επικρατεί ένας (σχετικός) αναβρασμός εν αναμονή της άφιξης του «Ορέστη», όπως ονομάστηκε το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, ωστόσο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στον Ειρηνικό Ωκεανό, αναπτύσσεται ο τυφώνας Willa με τους μετεωρολόγους να εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και την κατηγορία 5.

Ήδη αναπτύσσονται άνεμοι ταχύτητας 160 μιλίων/ ώρα, κάνοντας τον τυφώνα Μάικλ που έπληξε πρόσφατα τη Φλόριντα των ΗΠΑ, να μοιάζει «αθώος». Ο Willa μάλιστα εξελίχθηκε από μία τροπική καταιγίδα σε κυκλώνα κατηγορίας 5 σε λιγότερο από 48ώρες!

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ εκτιμά ότι ο Willa θα εξασθενίσει πριν φτάσει στη στεριά, ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα πρόκειται για έναν ισχυρό τυφώνα, κατηγορίας τουλάχιστον 4. Θα αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες που έπληξαν ποτέ την ακτή του Μεξικού από την πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού.

The 2018 Northeast Pacific (to 180°) #hurricane season has now set the record for most seasonal Accumulated Cyclone Energy for the NE Pacific basin - breaking the old record set in 1992. #Vicente #Willa pic.twitter.com/nWwVLT5ibU