Βίντεο ντοκουμέντο: Σαουδάραβες πράκτορες καίνε έγγραφα μία ημέρα μετά την εξαφάνιση του Κασόγκι

Ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφονται στελέχη του Προξενείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη να καίνε έγγραφα σε μία ταράτσα, μία ημέρα μετά την εξαφάνιση του Τζαμάλ Κασόγκι, φέρνει στη δημοσιότητα του τουρκικό δίκτυο A Haber.

Το βίντεο καταγράφηκε από κτήριο δίπλα στο σαουδαραβικό προξενείο.

BREAKING — Footage obtained by Turkish broadcaster A Haber shows two men burning documents at the Saudi Consulate in Istanbul a day after journalist Jamal Khashoggi's disappearance pic.twitter.com/wGTL3iykhw