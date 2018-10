Έπος: Γιατί αυτή η κοπέλα θέλει την μεγάλη πίτσα της κομμένη σε 8 και όχι 12 κομμάτια (Video)

Ένα επικό βίντεο κάνει το γύρω του διαδικτύου στο οποίο μια νεαρή βρετανίδα συζητά με τον σύντροφό της και μοιάζει να αδυνατεί να καταλάβει ότι σε όσα κομμάτια κι αν κοπεί μια πίτσα, η ποσότητα παραμένει η ίδια.

Την σπαρταριστή συζήτηση την αρχίζει ο σύντροφός της, ο οποίος την ρωτά γιατί, όταν παρήγγειλε μια μεγάλη πίτσα, ζήτησε να της την κόψουν σε οκτώ αντί για δώδεκα κομμάτια.

Η κοπέλα απαντά με απόλυτη φυσικότητα ότι ζήτησε να την κόψουν σε οκτώ κομμάτια γιατί... δεν μπορεί να φάει δώδεκα, μοιάζοντας να μην καταλαβαίνει ότι είτε οκτώ είτε δώδεκα, η ποσότητα παραμένει η ίδια.

Η συζήτηση παίρνει... σουρεαλιστικό χαρακτήρα, όταν η κοπέλα συνεχίζει να επιμένει ότι δεν μπορεί να φάει τα επιπλέον τέσσερα κομμάτια, παρά το γεγονός ότι το μέγεθος της πίτσας δεν αλλάζει.

Δείτε και απολαύστε τον ανεπανάληπτο διάλογο:

Does she seriously not get this pizza question? pic.twitter.com/e9fLw5p8PU