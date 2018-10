Το Bleacher Report εμπνεύστηκε και ζωγράφισε τον Θωμά Μαύρο (Video)

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League - και το αμερικανικό δίκτυο που έχει τα δικαιώματα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες επισκέφτηκε την Αθήνα.

Σε μια μίνι εξόρμησή τους σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας, οι δημοσιογράφοι του Bleacher Report διαπίστωσαν ότι τα γκράφιτι είναι ευρέως διαδεδομένα στη χώρα μας. Έτσι, αποφάσισαν να προσθέσουν τη δική τους πινελιά, κάνοντας σε γκράφιτι τη φιγούρα του καλύτερου –όπως λένε- ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ένωσης, του Θωμά Μαύρου.

Μάλιστα, ο παίκτης – σύμβολο του Δικεφάλου διαπίστωσε ιδίοις όμασι την αυθεντία του, σε τοίχο της πρωτεύουσας, μένοντας προφανώς ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.

An AEK legend, immortalised in the mecca of graffiti @AEK_FC_OFFICIAL x Instagram/kolage_ pic.twitter.com/QAi1uWy0Y3