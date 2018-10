Ο Ρος από τα Φιλαράκια «τρολάρει» τον καταζητούμενο σωσία του (Video)

Viral έχει γίνει η φωτογραφία ενός υπόπτου για ληστεία που δόθηκε στη δημοσιότητα, με τον καταζητούμενο να είναι «φτυστός» ο Ντέβιντ Σουίμερ, δηλαδή ο γνωστός μας από τα Φιλαράκια, Ρος.

Μέσα σε λίγες ώρες η φωτογραφία κοινοποιήθηκε πάνω από 60.000 φορές και έγιναν κάπου 90.000 σχόλια τα οποία είχαν επικεντρωνόντουσαν στην πλέον επιτυχημένη σειρά. Ανάμεσα σε αυτούς που έπεσε στην αντίληψή του η συγκεκριμένη φωτογραφία και ο ίδιος ο γνωστός ηθοποιός, που απάντησε με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο.

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ, μιμήθηκε με στη σειρά του τον καταζητούμενο για ληστεία, με την υποσημείωση ότι εκείνος πλήρωσε τις μπύρες και ενημέρωσε την αστυνομία για τις προθέσεις του αλλά και για την τοποθεσία του.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR