Η Αχτσιόγλου μιλά για τις σεξιστικές επιθέσεις, το διαμέρισμα στο Παγκράτι και το… Man΄s playing

Λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει δυο χρόνια από την υπουργοποίησή της σε ένα από τα πιο δύσκολα υπουργεία, η Έφη Αχτσιόγλου παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ

Μιλώντας για όλους και για όλα, η υπουργός εργασίας αναφέρθηκε στην εποχή των σκληρών διαπραγματεύσεων στο Hilton, αντιμέτωπη με την σκληρή εκπρόσωπο του ΔΝΤ, Ντέλια Βελκουλέσκου, ενώ δε δίστασε να αποκαλύψει τα σχόλια που άκουσε από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων της στο υπουργείο, για ερωτική σχέση που την «έσπρωξε» στο κυβερνητικό άρμα.

Όπως τόνισε μάλιστα, «δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει τον όρο του αριστερού» και ζει σε «ένα μικρό διαμέρισμα στο Παγκράτι».

«Ο τόπος των συναντήσεων είναι το λιγότερο. Το θέμα ήταν η απώλεια κυριαρχίας που υπήρχε στη χώρα, είναι μείζον θέμα. Τουλάχιστον στο δικό μου υπουργείο που ήταν και στο επίκεντρο του ελέγχου, κάθε πολιτική που ήθελες να ασκήσεις, κάθε μέτρο που ήθελες να λάβεις, έπρεπε να το διαπραγματευτείς, πολλές φορές να κάνεις πίσω, πολλές φορές να σου επιβληθούν πράγματα που δεν τα πίστευες, κάθε μικρό πράγμα, κάθε διάταξη, κάθε άρθρο, κάθε νόμο, κάθε υπουργική απόφαση όλα έπρεπε να είναι υπό διαρκή διαπραγμάτευση και έλεγχο», είπε -μεταξύ άλλων- στη συνέντευξη που παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής από τον σταθμό του ALPHA.

Διαβάστε παρακάτω απόσπασμα της συνέντευξης



Αχτσιόγλου: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ συνεπείς στη δουλειά και προσπαθούν να είναι καλοί τεχνοκράτες, όμως πολλές φορές νομίζουν ότι ξεχνούν ότι διαπραγματευόντουσαν με την κυβέρνηση μιας χώρας και άρα ότι δεν είχαν κάποια όρια στο σεβασμό απέναντι σε εκλεγμένες κυβερνήσεις. Τουλάχιστον αυτό που έχω ζήσει εγώ.



Σρόιτερ: Ξεχνούσαν ότι είναι τεχνοκράτες και νόμιζαν ότι είναι υπουργοί ίσως;



Αχτσιόγλου: Ναι πολλές φορές. Και ξεχνούσαν ότι πέραν των απαιτήσεων για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων, εδώ έχουμε μια εκλεγμένη κυβέρνηση στην οποία απαιτείται ένας θεσμικός σεβασμός. Αυτό νομίζω ότι μερικές φορές το ξεχνούσαν.



Όμως, αφήνοντας πίσω την εποχή των δύσκολων διαπραγματεύσεων και την απώλεια κυριαρχίας, η Έφη Αχτσιόγλου αναφέρθηκε και στην ημέρα της ορκωμοσίας, σχολιάζοντας το γεγονός ότι την είχαν μπέρδεψει και από υπουργό την πέρασαν για σύντροφο ενός άλλου υπουργού.



«Μου φάνηκε πολύ παράξενο την ημέρα της ορκομωσίας, πήγα με τον Αλέξη Χαρίτση και στην αρχή οι συνάδελφοί σας δεν κατάλαβαν ότι ήμουν υπουργός. Και μπαίνοντας νόμιζαν ότι είμαι η σύντροφος του Χαρίτση. Και μου είπαν, εσείς πάτε από κάτω. Και λέει ο Χαρίτσης, είναι η υπουργός Εργασίας. Εκεί κάτι άλλαξε, λέω γιατί με κοιτάνε εμένα».

Με χαμόγελο αλλά και με τη βοσαρότητα που τη διακρίνει, η Έφη Αχτσιόγλου δε δίστασε να απαντήσει και σε προσωπικές ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας πόσο δύσκολο ήταν για την ίδια να αφήσει την πόλη της, τη Θεσσαλονίκη για να εγκατασταθεί στην Αθήνα,



Σρόιτερ: Δεν έχετε γυρίσει την Αθήνα, δεν έχετε πάει σε στέκια, δεν έχετε κυκλοφορήσει βράδυ…



Αχτσιόγλου: Εντάξει, όχι και καθόλου, μην είμαστε και υπερβολικοί. Ένα κρασί μετά τη δουλειά θα το πιούμε καμιά φορά με τους συνεργάτες αλλά, αυτό… δεν την έχω δει ιδιαίτερα. Ωραία φαίνεται πάντως.



Σρόιτερ: Ωραία είναι… νομίζω δεν είναι τόσο ωραία όσο η Θεσσαλονίκη αλλά, αυτά νομίζω είναι…



Αχτσιόγλου: Δεν είναι τόσο ζεστή όσο η Θεσσαλονίκη.



Μάλιστα, όπως είπε, το lifestyle της δεν είναι αυτό που μπορεί να έχουμε συνηθίσει από τους πολιτικούς.



Αχτσιόγλου: Δεν ξέρω τι συνέβαινε με τους άλλους, ειλικρινά δεν ξέρω. Δηλαδή εγώ έχω νοικιάσει ένα διαμέρισμα στο Παγκράτι ζω εκεί.



Σρόιτερ: Δεν ζείτε δηλαδή σε κάποια βίλα



Αχτσιόγλου: Όχι, όπως ήμουνα πριν έτσι είναι η ζωή μου και τώρα και συνεχίζει. Δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια να κάνεις και πολλά όταν η καθημερινότητα είναι αυτή.



Όπως τόνισε στη συνέντευξή της, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και το σεξισμό που δέχτηκε από στελέχη που κλήθηκε να διοικήσει...



Αχτσιόγλου: Man΄s playing λέγεται… Θα σου το εξηγήσω εγώ που το ξέρω. Που είμαι άντρας και μεγαλύτερος. Και μπορεί να μην ξέρει τίποτα.



Σρόιτερ: Πως αντιδρά μια γυναίκα σε αυτό;



Αχτσιόγλου: Θα μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάω; Μην ασχολείσαι τώρα εσύ με αυτά. Ναι, ναι, απαντήστε μου τώρα εσείς αυτό που σας ρωτάω και θα σας πω αν ασχοληθώ. Δηλαδή, ήθελε μια αυστηρότητα. ... ε, καλύτερα να είμαι ξινή παρά να παίζουμε παιχνιδάκια ενώ μας έχουν βάλει στο υπουργείο να παράξουμε 5 πράγματα.



Η Έφη Αχτσιόγλου δε δίστασε επίσης να αναφερθεί και στη σεξιστική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, από μερίδα των ΜΜΕ που άφηναν υπονοούμενα αναφορικά με τον λόγο που απέκτησε την υπουργική θέση.



«Είδα 1-2 δημοσιεύματα στην αρχή, εννοώ τις πρώτες μέρες που ήμουν στο υπουργείο έπαθα μπλακ άουτ, γιατί όπως σας είπα, σκεφτείτε ότι εγώ δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη ότι τώρα θα ασχοληθούν μαζί μου, έπαθα ένα μπλακ άουτ και μετά φώναξα τη συνεργάτιδά μου και της λέω αυτά εδώ τα δημοσιεύματα, επειδή μου φέρνουν την αποδελτίωση, δεν θα μου τα ξανά φέρεις... Νομίζω ότι περίπου έλεγαν ότι, αυτή πως βρέθηκε τώρα εκεί. Η σκέψη ποια ήταν… αυτή πως βρέθηκε τώρα εκεί, 30 χρονών τι έχει κάνει και βρέθηκε εκεί, άρα, με κάποιον τα είχε, κάτι έκανε, κάτι σε προσωπικό επίπεδο είχε επαφές οι οποίες την οδήγησαν εκεί… υπήρχε μια υπονόηση ότι κάτι συμβαίνει στο προσωπικό που την οδήγησε εκεί… », ανέφερε στη συνέντευξή της.



Τέλος, αναφέρθηκε και στα όσα χρειάστηκε να αλλάξει στις ιδέες της από τη στιγμή που κλήθηκε να υπηρετήσει από κυβερνητική θέση τα κοινά, αποκαλύπτοντας ότι δυσκολεύεται, πλέον, να χρησιμοποιεί τον όρο του αριστερού.



«Νομίζω είναι ένας πολιτικός, δεν είμαι σίγουρη αν είναι Άγγλος ή Αμερικανός, ο οποίος έλεγε you campaign in poetry but you govern in prose, ότι όταν κάνεις καμπάνια είσαι στην ποίηση και όταν κυβερνάς είσαι στην πρόζα δηλαδή γίνεσαι πιο ρεαλιστής εκ των πραγμάτων. Θα δυσκολευόμουν να χρησιμοποιήσω τον όρο της αριστεράς ή του αριστερού γιατί τώρα... Αυτό βέβαια είναι και μία δική μου ενοχή ... όταν κάνεις μνημόνιο όταν εφαρμόζεις μνημόνιο και όταν εφαρμόζεις ένα πρόγραμμα που έχει εκ των πραγμάτων δημοσιονομικούς περιορισμούς, δυσκολεύομαι να χρησιμοποιήσω τον όρο του αριστερού» είπε χαρακτηριστικά.