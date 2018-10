Σε πρόκληση πέρα από τα εσκαμμένα προχώρησε ο διαβόητος σύμβουλος του Ταγίπ Ερντογάν, Γιγίτ Μπουλούτ, καθώς απείλησε ανοιχτά την Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε Τούρκος δημοσιογράφος «συνοδεύοντας» την ανάρτησή του στο twitter με σχετικό βίντεο, ο Γίγιτ Μπουλούτ είπε πως «η Ελλάδα θα καταστραφεί εντός τριών - τεσσάρων ωρών αν διεξάγει πόλεμο στην Τουρκία» προσθέτοντας πως οι ισχυρές δυνάμεις παροτρύνουν την Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία.

#Greece will totally end up in a catastrophe within three to four hours if it wages a war against #Turkey, claims Turkish president chief aide Yigit Bulut who says Greek was provoked by major powers to attack on Turkey, citing frigate intercept incident in Mediterranean. pic.twitter.com/Q6NZlJngDA