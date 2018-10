Τρόμος στις ΗΠΑ: Ενοπλος άνοιξε πυρ σε συναγωγή - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές δυνάμεις στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε συναγωγή στην οδό Γουίλκινς.

Μάλιστα, όπως αναφέρει με έκτακτη είδηση το CBS υπάρχουν 8 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, ενώ ο ένοπλος που βρισκόταν στον 3ο όροφο της συναγωγής "Το δέντρο της Ζωής" φαίνεται να χτυπήθηκε μετά από ανταλλαγή πυρών.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον λαβωμένο δράστη να έχει παραδοθεί. Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ.

This is the scene on Murray Avenue in Squirrelhill police SWAT rescue personnel on scene looking for an active shooter #wpxi pic.twitter.com/FF2ItmvLYH

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και αστυνομικοί, καθώς υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο δράστης, ο οποίος βρισκόταν μέσα στον χώρο της συναγωγής, τελικά παραδόθηκε και έχει τραυματιστεί, ενώ φέρεται να έχει δηλώσει ότι «Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν».

Ένας αξιωματικός που φέρεται να βρίσκεται στο σημείο είπε στους συναδέρφους του στην συχνότητα της αστυνομίας πως «υπάρχουν τέσσερα άτομα στο αίθριο». Κάποιος άλλος είπε: «Έχω έναν ζωντανό».

«Συναγερμός: Υπάρχει ένας ενεργός σκοπευτής στην περιοχή Γουίλκινς. Αποφύγετε την περιοχή» προειδοποίησε νωρίτερα το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Πίτσμπουργκ, στο twitter.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.