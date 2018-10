Ντόναλντ Τραμπ : Υπάρχουν πολλά θύματα, ο θεός μαζί τους

Το μακελειό στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια έχει πάρει πλέον τεράστιες διαστάσεις και να μην αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ήδη, o πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ με μήνυμά του στο Twitter, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο Πίτσμπουρκγκ.

«Παρακολουθώ τα όσα συμβαίνουν στο Πίτσμπουργκ. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Άνθρωποι στην περιοχή Squirrel Hill πρέπει να παραμείνουν προφυλαγμένοι. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί. Προσοχή στον ένοπλο. Ο Θεός μαζί τους», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο twitter.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!