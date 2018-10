Το σχόλιο του Χάρι για το αγέννητο παιδί του: «Εγώ, η γυναίκα μου και το μικρό μας «εξόγκωμα» (Video)

Η Νέα Ζηλανδία ήταν ο τελευταίος προορισμός της πολυήμερης περιοδείας που πραγματοποίησε ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ένα γνωστό Εθνικό Πάρκο. Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που παρά τη βροχή θέλησαν να δουν το διάσημο ζευγάρι από κοντά.

Κατά την ομιλία του, ο Χάρι ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και θέλησε να ευχαριστήσει τους πάντες τόσο για την αγάπη που τους έδειξαν όσο και για τη θερμή υποδοχή τους. Μάλιστα, γνωρίζοντας ότι σύντομα η οικογένειά του θα μεγαλώσει, θέλησε να μιλήσει εξ ονόματος όλων: Ακόμα και του αγέννητου παιδιού του.

«Εκ μέρους μου, της γυναίκας μου και του μικρού μας καρούμπαλου» (little bump δηλαδή μικρό εξόγκωμα) είπε αστειευόμενος.

“Our little bump” and his smile after that is the best thing ever! I’m going to faint!pic.twitter.com/dI0Bh2bYCD