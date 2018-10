Βίντεο ντοκουμέντο: Τα τελευταία δευτερόλεπτα από την πτώση του ελικοπτέρου με τον ιδιοκτήτη της Λέστερ (Video)

Η τραγωδία με την πτώση του ελικοπτέρου του Ταϊλανδού ιδιοκτήτη της Λέστερ, καταγράφηκε καρέ καρέ σε ένα ερασιτεχνικό βίντεο που λήφθηκε μέσα από το γήπεδο της ομάδας.

Το βίντεο δείχνει το ελικόπτερο με αναμμένες τις μηχανές μέσα στο κέντρο του γηπέδου, να απογειώνεται σιγά σιγά. Η κάμερα συνεχίζει να το ακολουθεί καθώς παίρνει ύψος. Τότε εντελώς απρόσμενα φαίνεται πως κάτι δεν πάει καλά αφού το ελικόπτερο αρχίζει να γυρίζει γύρω από τον άξονα του σε μεγάλο ύψος, μέχρι που πέφτει και εκρήγνυται, έξω από το γήπεδο.

