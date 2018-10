Τα 16 πλέον έχουν φθάσει τα ύποπτα πακέτα που έχουν σταλεί σε εξέχοντες προσωπικότητες του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, αλλά και ΜΜΕ καθώς η αστυνομία του Μαϊάμι εντόπισε άλλο ένα τρομοπακέτο.

Το ύποπτο δέμα εντοπίστηκε στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μαϊάμι και προκάλεσε ανησυχία επειδή οι εργαζόμενοι δεν περίμεναν να παραλάβουν κάποιο πακέτο.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι πυροτεχνουργοί ενώ η αστυνομία απέκλεισε για καλό και για κακό την περιοχή.

DIGITAL UPDATE: @CBS4Ted is on the scene of the CIC Miami building where police have been called after a suspicious package was delivered to the Miami Democratic Party, which has offices there. Bomb squad also called out. More: https://t.co/S0UqnBFWV1 pic.twitter.com/1dsp3aNG8z