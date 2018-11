Ανεπανάληπτα ρατσιστική διαφήμιση του Τραμπ, ταυτίζει Δημοκρατικούς και μετανάστες με το οργανωμένο έγκλημα! (Video)

Σφοδρές επικρίσεις δέχτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια διαφήμιση που συνδέει τους Δημοκρατικούς και τους μετανάστες με το βίαιο έγκλημα, καθώς ακόμη και Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί στράφηκαν εναντίον του, κάνοντας λόγο για την πιο διχαστικό και ρατσιστικό πολιτικό μήνυμα τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Η διαφήμιση που προβάλλεται στο διαδίκτυο περιλαμβάνει εικόνες από τη δίκη του Λουίς Μπρακαμόντες, ενός παράτυπου μετανάστη από το Μεξικό που καταδικάστηκε το 2014 για τις δολοφονίες δύο αστυνομικών στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας. Στα ενδιάμεσα, δείχνει σκηνές φωτογραφίες με μετανάστες, παραπέμποντας προφανώς στο καραβάνι των 3.000 Λατινοαμερικάνων που προσπαθούν να φτάσουν στα σύνορα, διασχίζοντας το Μεξικό.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G