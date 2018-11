Τα γυρνάει ο Τραμπ για το καραβάνι των μεταναστών: Δεν θα πυροβολήσουμε κανέναν (Video)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του σχετικά με τον τρόπο που ο στρατός θα αντιμετωπίσει το καραβάνι των μεταναστών που φθάνει στα σύνορα της χώρας.

Ο Τραμπ, σε έναν παροξυσμό tweets είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο στρατός των ΗΠΑ που θα βρεθεί στα σύνορα με το Μεξικό, θα κάνει χρήση βίας, γράφοντας: «ΔΕΝ θα αφήσουμε τα Καραβάνια αυτά, που αποτελούνται επίσης από μερικούς πολύ κακούς γκάνγκστερ και μέλη συμμοριών, να μπουν στις ΗΠΑ. Τα Σύνορά μας είναι ιερά, πρέπει να έρθουν νόμιμα, ΓΥΡΙΣΤΕ ΠΙΣΩ!».

Οι φράσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι ο Τραμπ δίνει «πράσινο φως» για τη χρήση βίας κατά άοπλων μεταναστών, γεγονός που έκανε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να... στρίψει τιμόνι.

Έτσι, την Παρασκευή, σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν συναινεί στη χρήση πυρών κατά των μεταναστών, ακόμα κι αν αυτοί αρχίσουν να πετούν πέτρες στους στρατιώτες.

Ωστόσο, ο Τραμπ προσέθεσε ότι όποιοι συλληφθούν, τους περιμένει μακρόχρονη φυλάκιση.

After yesterday's comments, Pres. Trump says he's not advocating shooting anybody at the southern border throwing rocks, but "we're going to arrest those people quickly and for a long period of time." https://t.co/NkJuIoh4fP pic.twitter.com/j951ht3BtR