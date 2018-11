Πικρό χιούμορ και μια δόση στωικότητας επιστράτευσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος προσερχόμενος στο Eurogroup των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με ανταποκριτή της εφημερίδας Financial Times, όταν είδε τον ιταλό υπουργό Οικονομικών Τζιοβάνι Τρια να περιτριγυρίζεται από κάμερες, ο έλληνας ομόλογός του θυμήθηκε τα… δικά του.

«Τhat used to be me» ακούστηκε να μουρμουρίζει ο κ. Τσακαλώτος, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση «τα ίδια τράβαγα κι εγώ»...