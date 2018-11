Μετά τον Κριστιάνο, έκτρωμα και ο Σαλάχ, που μοιάζει «Μόνος στο σπίτι» (Photos)

Κι όμως! Το νέο γλυπτό που δημιουργήθηκε εμπνευσμένο από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ξεπερνάει σε «ασχήμια» το αντίστοιχο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως γλυπτό δυσφήμισης -και επ’ ουδενί διαφήμισης- αυτό που έγινε προς τιμήν του επιθετικού της Λίβερπουλ. Στο Παγκόσμιο Φόρουμ Νεολαίας το οποίο διοργανώθηκε στην Αίγυπτο, τα φώτα στράφηκαν στο… «έργο τέχνης» που θέλησε να αποτυπώσει την μορφή του κορυφαίου Αιγύπτιου ποδοσφαιριστή, στον συνήθη του πανηγυρισμό μετά από κάποιο γκολ που έχει πετύχει.

Ήδη στο μυαλό των περισσοτέρων ήρθε το αποτυχημένο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο που προκάλεσε το διεθνή διασυρμό του δημιουργού του.

Πλέον, τα «πυρά» στρέφονται στην γλύπτρια Μέι Αμπντάλα, που μετά την έντονη κριτική που έχει ήδη γνωρίσει το δημιούργημά της, έγραψε στο facebook: «Ελπίζω ο κόσμος να μάθει την τέχνη της ευγενικής κριτικής και του σεβασμού».

Μάταια, αφού τα σχόλια στα social media σχετικά με την ερμηνεία του γλυπτού, δίνουν και παίρνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παρομοίωση με τον Μαρβ, τον ληστή από την δημοφιλή ταινία «Μόνος στο σπίτι».

What is it with footballers and statues?



Ronaldo’s head looked more like Niall Quinn. And now the Mo Salah statue to be installed in Sharm El Sheikh looks more like Marv from Home Alone than Salah.#Salah #LFC pic.twitter.com/Y5Wxv6m3Vi