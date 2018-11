Έξαλλη η Ριάννα με τον Τραμπ - Όχι για πολύ ακόμα...

Σε έξαλλη κατάσταση περιήλθε η Ριάννα όταν έμαθε ότι στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις οποίες συμμετέχει ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούνται τραγούδια της.

Η "Ριρί" έβγαλε... φωτιές όταν έμαθε ότι ο Τραμπ μπαίνει στις συγκεντρώσεις του υπό τους ήχους του τραγουδιού της "Please, Don't Stop The Music", δηλαδή "Παρακαλώ, μη σταματάτε τη μουσική".

"Όχι για πολύ ακόμα... Ούτε εγώ ούτε οι άνθρωποί μου θα βρεθούμε ποτέ σε αυτές στις τραγικές συγκεντρώσεις", έγραψε η Ριάννα στο Twitter, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν θα καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα.

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ