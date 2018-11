Φουλ ξενερωμένος ο διαιτητής για την κίτρινη που αναγκάστηκε να δώσει (Video)

Ο Ντεμαράι Γκρέι ανοίγει το σκορ για τη Λέστερ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κάρντιφ και σπεύδει να το αφιερώσει στον αδικοχαμένο πρόεδρο, Βιχάι Σριβανταναπράμπα…Τη στιγμή που ο Γκρέι περνάει μπροστά από τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο Πρόμπερτ καταλαβαίνει ότι οφείλει να δείξει την κάρτα για την αφαίρεση της μπλούζας, όσο κι αν δεν το ήθελε λόγω της ιδιαίτερης περίστατης.

Με βαριά καρδιά ο Λι Πρόμπερτ «κιτρίνισε» τελικώς τον σκόρερ των φιλοξενούμενων στον γεμάτο συναισθήματα αγώνα.

Lee Probert's face as soon as Gray took of his shirt.... pic.twitter.com/lJcoZKklhh