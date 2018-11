Πρωταγωνίστρια σε διαδραστικά βίντεο αγορών η Νικόλ Ρίτσι

Βρίσκεται στον κόσμο της μόδας και της τηλεόρασης για περισσότερο από μια δεκαετία, και τώρα η Νικόλ Ρίτσι ξεκινά μία νέα σειρά διαδραστικών βίντεο αγορών.

Πρόκειται για το μέλλον των αγορών. Το Yahoo Lifestyle ανακοίνωσε την έναρξη του «Style Now With» νέας τηλεοπτικής σειράς που μεταφέρει τους χρήστες του διαδικτύου στα σπίτια των αγαπημένων τους διασημοτήτων, οι οποίες προβάλλουν τα προϊόντα που αγαπούν και μοιράζονται προσωπικές τους ιστορίες που συνδέονται με αυτά.

Η σειρά θα προβάλλεται στο νέο δίκτυο περιεχομένου Now With Network που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αγοράζουν ό,τι επιθυμούν απευθείας μέσω διαδραστικού βίντεο. Στη σειρά «Style Now With», απλά θα μετακινούν τον κέρσορα πάνω σε ένα προϊόν που τους ενδιαφέρει και θα το αγοράζουν.

Η Νικόλ Ρίτσι, υιοθετημένη κόρη του τραγουδιστή-τραγουδοποιού, Λάιονελ Ρίτσι έγινε γνωστή για το χιουμοριστικό της στυλ, πρώτα στο reality σόου του Fox «The Simple Life» με την Πάρις Χίλτον, στη συνέχεια ως κριτής στον διαγωνισμό σχεδιαστών μόδας του NBC «Fashion Star» και στο «Candidly Nicole» του VH1 και είναι από τους λίγους εκπροσώπους της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας που έχουν δημιουργήσει με επιτυχία ένα brand μόδας.

Η «House of Harlow» που περικλείει το στυλ boho, το οποίο η Ρίτσι βοήθησε να διαδοθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είναι μια σύγχρονη γραμμή ενδυμάτων που τώρα πωλείται αποκλειστικά στο Revolve, καθώς και κοσμημάτων που πωλούνται σε καταστήματα στις ΗΠΑ.

Τώρα με τη σειρά Wylde Honey, που ονομάστηκε έτσι από το παιδικό της ψευδώνυμο «Honey Child» και το προσωπικό της χόμπι τη μελισσοκομία, εισβάλλει στην αγορά με προϊόντα άμεσης κατανάλωσης κοσμήματα, αξεσουάρ και είδη ομορφιάς.

Το δίκτυο Now With είναι το πνευματικό παιδί της Νικόλ Γούιναμαν, ειδικής στο branding διασημοτήτων, η οποία ίδρυσε την εταιρεία Working Sundays σε συνεργασία με την Άσλεϊ Μάργκολις της A List και την Τουίλα Τρου της True Family Business.

«Συζήτησα με τις Γούιναμαν και Τρου αυτή την ιδέα αφήγησης που είναι τόσο μοντέρνα και φρέσκια, ήταν σημαντικό να δημιουργήσω κάτι νέο μαζί τους» δήλωσε η Ρίτσι για την απόφαση να ιδρύσει νέο brand.

Αναφερόμενη στην ιδέα των βίντεο είπε: «Xρειαζόμουν έναν νέο τρόπο να μιλήσω απευθείας στον πελάτη μου και αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να πουλάς στο Revolve. Είναι ένας συνδυασμός των δύο κόσμων μου, της μόδας και της τηλεόρασης» είπε.

Το πρώτο βίντεο θα κάνει ντεμπούτο στις 15 Νοεμβρίου στο YahooLifestyle.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ