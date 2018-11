Τετ-α-τετ Σεντένο-Τσακαλώτου με «μενού» τις συντάξεις

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο είχε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στο περιθώριο των εργασιών του Ecofin, με αντικείμενο -τι άλλο;- το ζήτημα των συντάξεων.

Τη συνάντηση αποκάλυψε ο ίδιος ο Μάριο Σεντένο, με tweet του στο οποίο ανέφερε ότι είχε «καλή ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα της ατζέντας του Eurogroup».

I had a meeting today with the #Greece finance minister Euclid @Tsakalotos. Good exchange of views on #Eurogroup agenda topics. pic.twitter.com/avbmx4ydHZ