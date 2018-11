Συναγερμός στη Γαλλία: Γυναίκα απειλεί να πυροδοτήσει βόμβα σε νοσοκομείο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δουνκέρκη της βόρειας Γαλλίας, καθώς σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα γυναίκα οπλισμένη με εκρηκτικά εισέβαλε σε νοσοκομείο, απειλώντας να τα πυροδοτήσει.

Σύμφωνα με τη La Voix Du Nord, μάλιστα, η γυναίκα φέρεται να έχει πιάσει ομήρους, ενώ άνδρες της στρατιωτικής αστυνομίας και πυροτεχνουργοί έχουν σπεύσει στο σημείο, εκκενώνοντας το κτήριο.

Όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του CNN, που επικαλείται πηγές της αστυνομίας, το περιστατικό δε σχετίζεται με την τρομοκρατία, ενώ η γυναίκα είναι γνωστό ότι πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Police source tells me the woman threatening to use explosives is NOT terror related. Source says the woman has known psychological problems. NO hostages. Woman claims she has explosives in her suitcase, so a bomb squad has been dispatched. #Dunkirk #Dunkerque