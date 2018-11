«Τό'χασε» ο Τραμπ: Χυδαία επίθεση σε βάρος δημοσιογράφου του CNN (Video)

Μια μέρα μετά το κόμμα του έχασε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Δημοκρατικούς, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο, μιλώντας εριστικά, αναφερόμενος ονομαστικά σε Ρεπουμπλικανούς τους οποίους κατηγόρησε ότι έχασαν τις έδρες τους και επιτέθηκε για ακόμη μια φορά σε δημοσιογράφους που αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του.

Κατά τη διάρκεια της 90λεπτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπ, είπε ότι τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών ήταν «πολύ κοντά σε μια ολοκληρωτική νίκη» για τους Ρεπουμπλικάνους και τόνισε ότι μπορεί να διαπραγματευτεί πιο εύκολα σε κάποια ζητήματα με τους Δημοκρατικούς.

Κάποιοι δημοσιογράφοι έκαναν επίμονες ερωτήσεις κατά πόσον η ρητορική του για τους μετανάστες από την κεντρική Αμερική κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ήταν διχαστική καθώς και για τις εξελίξεις στην έρευνα Μιούλερ για τη φερόμενη ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές εκλογές του 2016.

Ο Τραμπ απέκρουσε με τρόπο επιθετικό.

«Το CNN θα πρέπει να ντρέπεται που σε έχει εργαζόμενο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ανταποκριτή του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Τζιμ Ακόστα. «Είσαι ένας αγενής, απαίσιος άνθρωπος» του είπε, ενώ ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου άρπαξε το μικρόφωνο από τα χέρια του Ακόστα.

"That's enough, put down the mic!"



"You're a very rude person!"



.@realDonaldTrump clashes with a CNN reporter who asked him whether he "demonised immigrants" and whether he was concerned over the Russia investigation.



