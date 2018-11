Δεκάδες τραυματίες από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στην Καλιφόρνια (video)

Ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ στο μπαρ-ψησταριά Borderline, στην πόλη Θάουζαντ Όοουκς, τραυματίζοντας αρκετά άτομα.

Συναγερμός ξέσπασε στις αστυνομικές Αρχές της πόλης Θάουζαντ Όοουκς της Καλιφόρνια, αφού πριν λίγη ώρα σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε μπαρ εστιατόριο της πόλης.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ στο μπαρ-ψησταριά Borderline τραυματίζοντας αρκετά άτομα.

Ορισμένα τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας αστυνομικός, ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί.



Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το μπαρ.

VIDEO: KABC-TV helicopter images from above the scene of a reported mass shooting in Southern California (KABC).



Live coverage: https://t.co/jnks2svdOd pic.twitter.com/LGSWKXP7JO