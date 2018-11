«Παραμιλάει» το ΝΒΑ με το σόου του Αντετοκούνμπο κόντρα στους πρωταθλητές (Video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς έστησαν το δικό τους πάρτι στο Γκόλντεν Στέιτ απέναντι στους Γουόριορς, συντρίβοντας τους πρωταθλητές με 134-111.

Ο "Greek Freak" πέτυχε 19 από τους 24 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και δεν χρειάστηκε καν να σηκωθεί από τον πάγκο στην τελευταία περίοδο, αφού το νερό είχε μπει στο αυλάκι για τα «ελάφια».

Ο Έλληνας σούπερ τελείωσε το ματς με 10/11 βολές, 7/16 σουτ, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα σε 26 λεπτά, προσφέροντας θέαμα στο κοινό της «Oracle Arena».

Κάπως έτσι, το «Bleacher Report» εμπνεύστηκε από τα πεπραγμένα του Έλληνα αθλητή και τον παρουσίασε να ίπταται με μια... φλεγόμενη μπάλα, φορώντας ένα χρυσό στεφάνι από κλαδί ελιάς, που παραπέμπει σε αρχαίο Έλληνα, με την Ακρόπολη από πίσω του να…παρασύρεται από τον φλεγόμενο Γιάννη!

The Greek Freak and the Bucks beat down the Warriors 134-111! pic.twitter.com/ppOreYpv2k