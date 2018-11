17χρονη πουλήθηκε στο Facebook για 500 αγελάδες, 3 αυτοκίνητα και 10.000 δολάρια (Photos)

Οι γονείς της λογικά θα είναι υπερήφανοι, μια και η πανύψηλη κόρη τους, δημοπρατήθηκε στο Facebook και τα ανταλλάγματα για την 17χρονη είναι τέτοια που την καθιστούν ως την «πιο ακριβή νύφη στο Νότιο Σουδάν»!

Μία φωτογραφία της νεαρής από το Ίστερν Λέικς αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στις 25 Οκτωβρίου, με την υποσημείωση πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη ή έστω να δώσουν τα καλύτερα ανταλλάγματα για την καρδιά του άτυχου κοριτσιού.

Πέντε άντρες «κονταροχτυπήθηκαν» και τελικά ένας πλούσιος επιχειρηματίας μέσης ηλικίας πέτυχε το «deal» με την οικογένεια, θυσιάζοντας τρία πολυτελή αυτοκίνητα, 500 αγελάδες αλλά και 10.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αγοραστής παντρεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου την δυστυχισμένη νεαρή που όπως αποτυπώνεται κι από τις φωτογραφίες μόνο χαρούμενη δεν έδειχνε τη μέρα που για τις περισσότερες γυναίκες παγκοσμίως είναι απ’ τις ωραιότερες της ζωής τους.

17yr old Nyalong whose bride price was 500 cows, 3 V8 cars and $10,000 looking unhappy at her wedding at Freedom Hall in Juba, South Sudan. pic.twitter.com/z87HFI6PDX