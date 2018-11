Χαμός με το Brexit: Η απολαυστική περιγραφή του BBC στη νοηματική (Video)

Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε στα διεθνή μέσα η περιγραφή της παρουσιάστριας δελτίου του BBC στη νοηματική γλώσσα, καθώς προσπάθησε με τον πιο εκφραστικό τρόπο να πει όλα όσα συνέβαιναν με τη συμφωνία για το Brexit.

Η παρουσιάστρια δείχνει έντονα την έκπληξη και το σοκ στο πρόσωπό της μετά τις δηλώσεις της Τερέζα Μέι για τη συμφωνία που έφερε στη Βουλή των Λόρδων, η οποία φαίνεται να περιπλέκει τα πράγματα για τους Βρετανούς.

The sign language interpreter doing the Brexit Agreement on BBC News is perfectly conveying the perplexing fuckery of this situation #Brexit #BrexitChaos pic.twitter.com/bA66SYMXqN