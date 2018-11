Κλιματική αλλαγή: Πλημμύρισε η έρημος στη Σ.Αραβία - Νερά παρέσυραν καμήλες (Video)

Στο αδιανόητο ύψος του ενός μέτρου (!) έφτασε το νερό στη Σαουδική Αραβία, μετά από πρωτοφανή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή.

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει το θάνατο 35 ατόμων τον τελευταίο μήνα, ενώ παράλληλα πολλά ζώα έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χείμαρρους με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Οι νεροποντές προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε υποδομές και εγκαταστάσεις

Οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα θυμίζουν αποκάλυψη καθώς εμφανίζονται αυτοκίνητα και άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην πλημμυρισμένη έρημο, αναζητώντας τρόπο διαφυγής.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του βασιλείου αναφέρει ότι η πόλη με τα περισσότερα θύματα των πλημμυρών είναι η Μέκκα, ενώ συνολικά 4.038 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους .

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο SPA, οι Αρχές έχουν διασώσει τις τελευταίες εβδομάδες 2.517 άτομα, ενώ 2.536 Σαουδάραβες στεγάζονται αυτή τη στιγμή στα καταφύγια.

Visually stunning 2 men led a herd of camels they found wandering during the recent floods in the deserts of #SaudiArabia to safety #KSA pic.twitter.com/BNN8LHSc6o

Flash Floods in Saudi Arabia, the Desert. The Human Power and Technology cannot withstand against the Nature's Fury. Protect and love the Nature and be guarded. pic.twitter.com/NygsP8mvba