Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει με ορμή επάνω σε μαθητές δημοτικού – Πέντε νεκροί, 18 τραυματίες (Video)

Το βίντεο, η αυθεντικότητα του δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τις αρχές, ανέβασαν Κινέζικα μέσα ενημέρωσης και δείχνει τη στιγμή ακριβώς που ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα πέφτει επάνω σε μαθητές δημοτικού στην πόλη Χουλουντάο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι μαθητές στεκόντουσαν μπροστά από το σχολείο του έτοιμοι να διασχίσουν από τη διάβαση πεζών έναν κεντρικό δρόμο της πόλης όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους. Ο οδηγός συνελήφθη.

Ακόμη ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει διευκρινιστεί οι πρώτες πληροφορίες όμως μιλούν για 5 νεκρά παιδιά και 18 τραυματισμένα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για κάποιον ψυχοπαθή αφού τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι επιθέσεις σε μικρά παιδιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά από ψυχικά ασταθείς ανθρώπους.

Terrible! A car plowed into children outside a primary school in Liaoning Province on Thursday, injuring several of them. https://t.co/Atu1qIc9FV pic.twitter.com/Fh3DQua2MU