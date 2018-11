Άγρια επεισόδια πριν τον αγώνα Ρίβερ – Μπόκα (Photos & Video)

Επίθεση δέχθηκε το πούλμαν που μετέφερε στο γήπεδο την αποστολή της Μπόκα Τζούνιορς, για τον δεύτερο τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες με την Ρίβερ Πλέιτ (το πρώτο ματς 2-2). Μάλιστα κάποιοι ποδοσφαιρισές τραυματίστηκαν.

Μετά από μια αρχική αναβολή δύο ωρών, η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) αποφάσισε ο αγώνας να διεξαχθεί αύριο Κυριακή στις 22:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

Οι απόψεις αντικρούονται για το συμβάν, αφού κάποιοι υποστηρίζουν ότι η αστυνομία έριξε δακρυγόνα κατά των οπαδών της Ρίβερ Πλέιτ με αποτέλεσμα όμως να νιώσουν δυσφορία και οι παίκτες της Μπόκα που βρίσκονταν μέσα στο πούλμαν. Άλλοι όμως δήλωσαν ότι οι οπαδοί της Ρίβερ εκτόξευσαν κατά του πούλμαν από πέτρες μέχρι σπρέι πιπεριού και ήταν αυτοί που προκάλεσαν τους τραυματισμούς, με αποτέλεσμα παράγοντες του συλλόγου να δηλώσουν ότι κάποιοι παίκτες της ομάδας δεν μπορούν να αγωνιστούν στον τελικό.

River Plate supporters attack Boca Juniors squad bus with pepper spray and rocks ahead of the Copa Libertadores final pic.twitter.com/h1FktcFQkF