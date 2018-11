Θέατρο στη Στέγη: Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;

ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ;

Edward Albee

—

12 έως 30 Δεκεμβρίου 2018 | ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ | 21:00

Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα των σχέσεων. Ο γάμος δεν είναι πια ιερός. Δύο ζευγάρια. Ένα άγριο ξενύχτι. Ένας πόλεμος σε ένα σαλόνι. Έργο θρυλικό, ταυτισμένο με την Εlizabeth Τaylor και τον Richard Burton από την ομώνυμη ταινία, ανεβαίνει στη Στέγη ως ένα «ζωντανό μουσείο» αλλοτινών συμπεριφορών.

Ας τελειώνουμε με τις ψευδαισθήσεις. Ο Έντουαρντ Άλμπι το ζητά από το 1962. Από τις 12 έως τις 30 Δεκεμβρίου, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, δύο ζευγάρια ξενυχτούν, καταναλώνοντας άφθονο αλκοόλ. Το πάρτι ξεκινά. Τα συναισθήματα καιροφυλακτούν, έτοιμα να πυρπολήσουν την ιερότητα του ζεύγους, την καρδιά του δυτικού πολιτισμού. Η γνώση χρησιμοποιείται ως όπλο εξουδετέρωσης του άλλου. Στη ζούγκλα του σαλονιού, ο ένας στήνει παγίδες στον άλλον, περιμένοντας να πέσει σε αυτές το θύμα του.

Η Μαρία Πανουργιά σκηνοθετεί το θρυλικό αμερικανικό έργο χωρίς ψευδαισθήσεις, τοποθετώντας το σε ένα «ταριχευμένο» αστικό σαλόνι και αφήνοντας το ραδιόφωνο ανοιχτό. Κι ενώ ο φόνος ενός παιδιού έρχεται στην επιφάνεια, η Μαρία Πανουργιά, με έναν εξαιρετικό θίασο, που αποτελείται από τους Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Λένα Κιτσοπούλου, Γιάννη Παπαδόπουλο, Στέλλα Βογιατζάκη, και υπό τους ήχους του Blaine L. Reininger, μας καλεί να δούμε το Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;, το έργο με το οποίο ο Άλμπι τάραξε το κοινό των 60s, σαν ένα «παράθυρο-ζωντανό μουσείο αλλοτινών συμπεριφορών, ένα παράθυρο-φόρο τιμής στο ανθρώπινο είδος που διέσχισε τους αιώνες, αναζητώντας απελπισμένα την αγάπη».

Συντελεστές

Μετάφραση: Τζένη Μαστοράκη

Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά

Σύμβουλος Δραματουργίας: Τάσος Κουκουτάς

Σκηνικά: Πουλχερία Τζόβα

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Επιμέλεια Κίνησης: Ζωή Χατζηαντωνίου

Μουσική & Ήχος: Blaine L. Reininger

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ράνια Καπετανάκη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Κέλλυ Παπαδοπούλου

Κομμώσεις: Χρόνης Τζήμος

Κατασκευή Κοστουμιών: Δάφνη Τσακώτα

Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης (George), Λένα Κιτσοπούλου (Martha), Γιάννης Παπαδόπουλος (Nick), Στέλλα Βογιατζάκη (Honey)

Εκτέλεση παραγωγής: Ελένη Κοσσυφίδου / Blackbird production

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Με αγγλικούς υπέρτιτλους το Σάββατο 15, την Κυριακή, το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου.

Με το σαρδόνιο χιούμορ, την ψυχαναλυτική διεισδυτικότητα και την έντεχνη χρήση του παράλογου στοιχείου, ο Edward Albee (1928-2016) αναδείχθηκε ο μέγας Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας της γενιάς του, επίγονος των Eugene O’Neill, Arthur Miller και Tennessee Williams. Προκάλεσε αίσθηση ήδη με το πρώτο θεατρικό έργο του, το μονόπρακτο Ιστορία του Ζωολογικού Κήπου (1958). Έλαβε τρεις φορές το βραβείο Πούλιτζερ, για τα έργα Εύθραυστη Ισορροπία (1966), Θαλασσινό τοπίο (1974) και Τρεις ψηλές γυναίκες (1990), καθώς επίσης, ανάμεσα σε άλλες διακρίσεις, το βραβείο Tony για το σύνολο του έργου του (2005).

Το Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ; (πρωτ. τίτλος: Who's Afraid of Virginia Woolf?) ανέβηκε για πρώτη φορά το 1962 στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας μεγάλη αίσθηση. Απέσπασε τα βραβεία Tony και Drama Critic’s Circle.

Το 1966, το έργο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Mike Nichols, με ένα ζευγάρι πρωταγωνιστών θρυλικό, τόσο για τις ερμηνείες τους όσο και για τις μεταξύ τους συζυγικές αψιμαχίες: τον Richard Burton και την Elizabeth Taylor. Η ταινία απέσπασε δύο Όσκαρ.

Ο τίτλος του έργου είναι παράφραση του τραγουδιού “Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?” που ακουγόταν στην ταινία κινουμένων σχεδίων του Walt Disney Τα τρία γουρουνάκια (Three Little Pigs, 1933). Ο Έντουαρντ Άλμπι αντικαθιστά τον «λύκο» (wolf) με το όνομα της Αγγλίδας αυτόχειρα συγγραφέως Virginia Woolf, παραπέμποντας στο ερώτημα «Ποιος δεν φοβάται μια ζωή χωρίς ψευδαισθήσεις;».

Το Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ; παρέμεινε το πιο διάσημο έργο του Άλμπι. Όπως έλεγε και ο ίδιος, «έγινε το λαμπερό αλλά κάπως βαρύ μετάλλιο που κρεμόταν στον λαιμό μου. Όλοι μου ζητούσαν να γράφω συνέχεια κι από ένα καινούριο “Ποιος φοβάται”… Δεν τους έδωσα ποτέ σημασία. Όταν γράφεις, δεν μπορείς να είσαι υπάλληλος.»

Λίγα λόγια για τη Μαρία Πανουργιά

Η Μαρία Πανουργιά θα μπορούσε να είναι ζωγράφος, αλλά επέλεξε να γίνει ηθοποιός, σκηνοθέτρια και σκηνογράφος.

Γεννήθηκε στην Κόρινθο και σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποκριτική στο Στούντιο του Άκη Δαβή.

Ως ηθοποιός, έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως οι: Άκης Δαβής, Πλούταρχος Καϊτατζής, Γιώργος Κακανάκης, Άννα Δημητριάδη, Albrecht Hirche, Έλενα Πέγκα, Δημήτρης Μαυρίκιος, Γιώργος Λάνθιμος, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Δημήτρης Νάκος, Ακύλλας Καραζήσης, Σοφία Βγενοπούλου, Σωτήρης Χατζάκης, Δημήτρης Καραντζάς, Θανάσης Σαράντος, Άντζελα Μπρούσκου, Μιχάλης Κωνσταντάτος, Έλλη Παπακωνσταντίνου, Φίλιππος Κανακάρης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Χάρης Φραγκούλης, Γιάννης Σκουρλέτης.

Ήταν μια από τις πρωταγωνίστριες στην παράσταση Δαιμονισμένοι του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι που παρουσίασε, σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη το 2017, ο Ρώσος σκηνοθέτης Konstantin Bogomolov.

Το Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ; είναι η τέταρτη σκηνοθεσία της και η πρώτη της στη Στέγη. Έχουν προηγηθεί οι σκηνοθεσίες-διασκευές των έργων Μινιόν: Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία (Bios, 2013-14), Μαιτρ και Μαργαρίτα: Ένα πικνίκ με τον διάβολο (Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, 2016) και Ο θρύλος του Αγίου Κάρτακ και το μικρό λουλούδι (Φεστιβάλ Αθηνών, 2017).

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

12 έως 30 Δεκεμβρίου 2018

Μικρή Σκηνή

Παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 21:00

Εισιτήρια

Κανονικό: 7, 15 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 12 €

Παρέα 10+ άτομα: 11 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €

Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 € | Συνοδός ΑμεΑ: 8 €

Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@sgt.gr

Με την υποστήριξη:

