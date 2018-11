Κιμ Καρντάσιαν: «Πήρα ecstasy και στη συνέχεια γύρισα το sex tape» (Video)

Για το sex tape της με τον Ray J που την έκανε γνωστή παγκοσμίως το 2003, μίλησε η Κιμ Καρντάσιαν στο επεισόδιο της καθημερινής σαπουνόπερας του «Keeping Up With The Kardashians».

Η πασίγνωστη πλέον τηλεπερσόνα αποκάλυψε 15 χρόνια μετά, τι ήταν αυτό που την ώθησε στο να βιντεοσκοπήσει της ερωτικές της πράξεις με τον τότε σύντροφό της.

«Παντρεύτηκα έχοντας πάρει ecstasy. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Πήρα ecstasy δεύτερη και έκανα sex tape. Κάτι κακό θα γινόταν όποτε έπαιρνα ecstasy. Βέβαια, τότε όλοι είχαν καταλάβει ότι κάτι είχα πάρει. Το σαγόνι μου έτρεμε όλη την ώρα» αποκάλυψε η Αμερικανίδα στα συγγενικά της πρόσωπα και κατ’ επέκταση σε όλο τον κόσμο!