Λαμπερή όσο ποτέ η Μελάνια στον εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου (Photos, Video)

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε βίντεο και νέες φωτογραφίες με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ που δείχνει τη φετινή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού δείχνει τη Μελάνια Τραμπ ντυμένη με μαύρα ρούχα να βαδίζει σε ένα διάδρομο ανάμεσα σε κόκκινα χριστουγεννιάτικα δέντρα κωνικού σχήματος, να αγγίζει διάφορα στολίδια, μινιατούρες αξιοθέατων των ΗΠΑ και να κοιτάζει μπλε και χρυσά δέντρα.

Ένα άλλο δέντρο που προσελκύει την προσοχή της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ είναι κόκκινου χρώματος και έχει γυάλινες μπάλες ποδοσφαίρου και skateboards, στολίδια που φέρουν το σύνθημα εκστρατείας της Μελάνια Τραμπ για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού "Be Best", καθώς και στεφάνι από ξυσμένα μολύβια "Be Best".

The @WhiteHouse is sparkling for the Christmas season! pic.twitter.com/ncNhlkZAWl — Melania Trump (@FLOTUS) November 26, 2018

Η Μελάνια Τραμπ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter το βίντεο και φωτογραφίες από τον φωταγωγημένο, στολισμένο Λευκό Οίκο.

Χρήστες του twitter ήδη σχολιάζουν ότι το θέμα του φετινού στολισμού δεν θυμίζει το περσινό ψυχρό τα «νεκρά κλαδιά και άγονα τοπία» που κάποιοι είχαν συγκρίνει με σκηνικά ταινιών όπως το The Nightmare Before Christmas.