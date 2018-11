O πρώην σύζυγος της Γουίτνεϊ Χιούστον μήνυσε το BBC

Ο πρώην σύζυγος της Γουίτνεϊ Χιούστον Μπόμπι Μπράουν και η διαχειρίστρια εταιρεία της περιουσίας της κόρης τους Μπόμπι Κριστίνα μήνυσαν τη Showtime Networks και το BBC για το υλικό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια σε ένα ντοκιμαντέρ του 2017 για την εκλιπούσα τραγουδίστρια, το «Whitney: Can I Be Me».

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε σήμερα στο δικαστήριο του Μανχάταν, ο Μπράουν και η διαχειρίστρια εταιρείας της περιουσίας της Μπόμπι Κριστίνα ποτέ δεν συναίνεσαν στη μετάδοση του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στο ντοκιμαντέρ.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι το υλικό είναι ηλικίας περίπου 15 ετών και προηγείται χρονικά του διαζυγίου που πήραν το 2007 ο Μπράουν και η Χιούστον και του θανάτου της το 2012, ενώ η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του έβλαψε τον Μπράουν, την επιχείρησή του και τη διαχειρίστρια εταιρεία της Μπόμπι Κριστίνα.

«Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ελέγχει πώς η ταυτότητά του, η απεικόνισή του ή η προσωπικότητά του, ή η φωνή του, το όνομα, η εικόνα του εμπορευματοποιούνται από άλλους» τονίζεται στη μήνυση.

Το ντοκιμαντέρ "Whitney: Can I Be Me" έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2017 στο δίκτυο Showtime, που ανήκει στο CBS Corp, και το BBC το πρόβαλε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τους φίλους της Χιούστον και πρόσωπα που τη γνώριζαν, όπως και αρχειακό υλικό.

Οι ενάγοντες ζητούν αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων για παραβίαση των δικαιωμάτων δημοσιότητας και ψευδή διαφήμιση και την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων κατά της διανομής του ντοκιμαντέρ.

Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στις μάχες της Γουίτνεϊ Χιούστον στο μέσο της καριέρας της, που ξεκίνησε με τεράστιες επιτυχίες στο μουσικό στερέωμα στα μέσα της δεκαετίας του 1980 όπως το "How Will I Know," το "The Greatest Love of All," το "I Wanna Dance With Somebody," και το "I Will Always Love You" του 1992.

Η Χιούστον ήταν 48 ετών όταν πνίγηκε στη μπανιέρα της σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ υπέφερε από προβλήματα στην καρδιά και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης. Η Μπόμπι Κριστίνα Μπράουν απεβίωσε σε ηλικία 22 ετών το 2015 από πνευμονία, έπειτα από έξι μήνες σε κωματώδη κατάσταση.