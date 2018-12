Την οργή του Γιάννη Αντετοκούνμπο προκάλεσε ο παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς Μάριο Χεζόνια στον αγώνα με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Συγκεκριμένα, ο Χεζόνια πέρασε πάνω από τον πεσμένο στο παρκέ Γιάννη μετά από ένα θεαματικό κάρφωμα μπροστά του, προκαλώντας τον, στη νίκη των Νικς με 136-134.

Βέβαια, ο Greek Freak απάντησε λίγα λεπτά αργότερα με ένα κάρφωμα, ωστόσο σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα έδειξε ότι δεν ξέχασε τι έγινε.

Έτσι, όταν ρωτήθηκε για τη φάση, ο Αντετοκούνμπο απάντησε -αφήνοντας άφωνους τους δημοσιογράφους-: «Ναι με πείραξε. Την επόμενη φορά θα τον χτυπήσω στα αρχ...α!».

Giannis Antetokounmpo gave the greatest quote ever after Mario Hezonja stepped over him.



“Oh yeah, I’m gonna punch him in the nuts next time.”



: @APOOCH pic.twitter.com/RiZnikfIxP