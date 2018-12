Ο γκαντέμης, πήγε να κάνει πρόταση γάμου και του έπεσε το μονόπετρο στον υπόνομο (Video)

Τι την ήθελε την πρόταση γάμου στη μέση του δρόμου της Νέας Υόρκης; Δεν μπορούσε να κλείσε ένα τραπέζι σε κάποιο εστιατόριο για να την κάνει; Και μετά το περιστατικό αυτό, πώς να ριζώσει ένας τέτοιος γάμος;

Ο Τζέρι Ντρέναν από την Αγγλία πήγε με τη λατρεμένη του Ντανιέλα ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Ο Τζέρι είχε σκοπό να της κάνει πρόταση γάμου στη μέση της Times Square. Τι ποιο ειδυλλιακό στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Ο Τζέρι εκεί που μιλούσε με την καλή του, σταμάτησε, γονάτισε έβγαλε το μονόπετρο από την τσέπη του σακακιού του και με τρεμάμενα λόγια τη ρώτησε: «Θα με παντρευτείς;»

Η Ντανιέλα ούρλιαξε από τη χαρά της, χοροπήδησε και χτυπούσε παλαμάκια σαν μικρό παιδί και είπε αμέσως το «I do». Ο Τζέρι όμως ήταν λίγο γκαντέμης και την ώρα που πήγε – γονατιστός πάντα- να της περάσει το μονόπετρο στο δάχτυλο, εκείνο γλίστρησε από το χέρι του και έπεσε στο πεζοδρόμιο. Για λίγα τραγικά δευτερόλεπτα το μονόπετρο διέγραψε επάνω στις πλάκες μικρούς κύκλους, μέχρι που έπεσε στη σχάρα ενός υπονόμου.

Η κάμερα ασφαλείας της αστυνομίας της Νέας Υόρκης κατέγραψε το περιστατικό. Φαίνεται μάλιστα το ζευγάρι να έχει σκύψει επάνω από τη σχάρα του υπονόμου και να προσπαθεί να βρεί το δαχτυλίδι.

Το ζευγάρι έφυγε απογοητευμένο ύστερα από πολλές προσπάθειες να ανασύρει το δαχτυλίδι αλλά ο Τζέρι προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόταση γάμου πήγε σε ένα κοσμηματοπωλείο, αγόρασε άλλο δαχτυλίδι και έκανε εκ νέου την πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης την επόμενη μέρα έστειλε ειδικό συνεργείο καθαρισμού το οποίο στον πάτο του υπόνομου βρήκε και ψάρεψε το δαχτυλίδι.Το ζευγάρι στο μεταξύ είχε πετάξει ήδη για Αγγλία. Η αστυνομία έπρεπε να τους εντοπίσει και μεταξύ άλλων έγραψε στο twitter: «Καταζητείται ότι πέταξε το δαχτυλίδι της αρραβωνιαστικιάς του στην @TimesSquareNYC!. Είπε ναι κι εκείνος ενθουσιάστηκε τόσο που πέταξε το δαχτυλίδι στη σχάρα. Οι αστυνομικοί μας το έσωσαν και θα ήθελαν να το επιστρέψουν στο ευτυχισμένο ζευγάρι. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να τους βρούμε;»

Περισσότεροι από 3.000.000 άνθρωποι είδαν το βίντεο και ανταποκρίθηκαν. Τελικά η αστυνομία εντόπισε το ζευγάρι και του επέστρεψε το δαχτυλίδι.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ