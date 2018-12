Ξενογιαννακοπούλου: Ένα μαύρο φάσμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Λίγους μήνες πριν τις Ευρωεκλογές, «ένα μαύρο φάσμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη», τόνισε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία σημείωσε ότι «η συλλογική πολιτική βούληση είναι ουσιώδης, γιατί δεν μπορεί να ανακοπεί η χρηματοπιστωτική ανάπτυξη».

Το ζήτημα, εξήγησε, «είναι πώς ρυθμίζονται το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι επιπτώσεις του πάνω στην Πολιτική και τους Θεσμούς και εν τέλει πώς λειτουργεί αυτό, για τους ανθρώπους, για τους Θεσμούς, για την Ανάπτυξη, τα Ατομικά Δικαιώματα ή είναι μια διαδικασία που προχωράει με έναν αυτοσκοπό, για την κερδοφορία και τη διαδικασία της επιβολής τελικά στην πράξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος πάνω στην Πολιτική και τους Θεσμούς».

Σε ομιλία στο συνέδριο με θέμα «Το Μέλλον της Δημοκρατίας», που οργάνωσαν στη Λευκωσία ο οργανισμός Agora Dialogue και το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση, η υπουργός επεσήμανε ότι αναπτύσσεται ένα πεδίο για φαινόμενα φασιστικά, ακροδεξιά, μισαλλοδοξίας, «τα οποία δεν περίμενε κανείς ότι σε μια σύγχρονη Ευρώπη, στον σύγχρονο κόσμο του 21ου αιώνα, να σηκώνουν ξανά κεφάλι και να απειλούν με έναν τρόπο διαφορετικό τις κοινωνίες και τις δημοκρατίες μας στην Ευρώπη».

Υποστήριξε πως πηγή αυτών των φαινομένων είναι ο ευρωσκεπτικισμός και η αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών Θεσμών.

Σύμφωνα με την κ. Ξενογιαννακοπούλου η Ευρώπη βρέθηκε σε δυο μεγάλες κρίσεις τα τελευταία 10 χρόνια.

«Την οικονομική που την αντιμετώπισε με μία στενόμυαλη, μονοδιάστατη και ιδεοληπτική πολιτική λιτότητας – ενώ οι ΗΠΑ έκαναν μία άλλη επιλογή με τον Πρόεδρο Oμπάμα με μία επεκτατική πολιτική της κρίσης – και την προσφυγική κρίση, στην οποία έδειξε αδυναμία να λειτουργήσει συλλογικά με όρους αλληλεγγύης».

Και τις δύο κρίσεις η Ευρώπη «απέτυχε να τις διαχειριστεί με τρόπο αξιόπιστο και συλλογικό», τόνισε .

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της ανέφερε ότι η Ευρωζώνη, από ένα σημείο και μετά, αποσπασματικά και εκ των ενόντων, μέσα στην κρίση αναπτύχθηκε θεσμικά και σε δυσαρμονία με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

«Μέσα στην κρίση, είδαμε ολόκληρα Κεφάλαια της ευρωπαϊκής Συνθήκης της Λισαβόνας, όπως είναι τα κοινωνικά δικαιώματα, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες κυριολεκτικά να ‘παγώνουν’, ιδιαίτερα για τις χώρες που μπήκαν σε πρόγραμμα (προσαρμογής) και μνημόνια», σημείωσε.

Για την προοπτική της Ευρώπης η υπουργός τόνισε ότι είναι «πολύ βασική είναι η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και της Δημοκρατίας που αγωνιζόμαστε να έχουμε τον 21ο αιώνα».

Η έννοια του δημόσιου συμφέροντος, επεσήμανε, υφίσταται δύο μεταλλάξεις ή απαξιώσεις:

α)είτε να παρουσιάζεται ως ένα συγκυριακό κοινό συμφέρον που αναπτύσσεται μέσα από τα ΜΜΕ και τα οικονομικά συμφέροντα για το πώς νοείται σήμερα,

β)είτε συρρικνώνεται η έννοια του στο δημοσιονομικό δημόσιο συμφέρον, που είναι και η κυρίαρχη αντίληψη στην Ευρώπη.

Η έννοια του δημόσιου συμφέροντος, συνέχισε, προέρχεται από τον Δήμο, όπως η Δημοκρατία, «δηλαδή το δημόσιο συμφέρον δεν είναι κάτι που προσδιορίζεται από τα ΜΜΕ ή ταυτίζεται μόνο με τον προϋπολογισμό.

Είναι το συμφέρον που οργανωμένα, δημοκρατικά και συλλογικά καθορίζεται ως προς το περιεχόμενο από τη Δημοκρατία και τους Θεσμούς. Προϋποθέτει λαϊκή έκφραση, Κοινοβούλιο, δημοκρατική νομιμοποίηση».

Η υπουργός υπογράμμισε ότι μόνο συλλογικά μπορεί να δράσει η Ευρώπη, γιατί κάθε χώρα μόνη δεν μπορεί.

«Το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι, αν το μέλλον της ανθρωπότητας και την ιστορία θα συνεχίσουν να τη γράφουν οι λαοί μέσα από ελεύθερη, δημοκρατική βούληση ή κάποια αυθαίρετα, εξωθεσμικά οικονομικά κέντρα που δρουν ανεξέλεγκτα», κατέληξε.

Την υπουργό παρουσίασε ο πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Κώστας Γουλιάμος, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη ανθρωποκεντρικής διάστασης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ώστε να παράγουν όχι μόνο χρησιμοθηρικούς, αλλά με κριτική σκέψη και δημοκρατικές αξίες, ενεργούς πολίτες.

Εξάλλου, η κ. Ξενογιαννακοπούλου ανέφερε ότι κάθε φορά που έρχεται στην Κύπρο αισθάνεται μια ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί, όπως είπε, ανήκει σε μια γενιά, η οποία συνειδητοποιήθηκε και μεγάλωσε στη Μεταπολίτευση και μέσα από την κυπριακή τραγωδία.

«Σε όποιες θέσεις υπηρέτησα, στην επαγγελματική μου διαδρομή, στα ευρωπαϊκά όργανα και στην πολιτική, συνέβαλα και προσπάθησα πάντα να συμβάλω σε μία βιώσιμη και δίκαιη λύση του Κυπριακού. Ιδιαίτερα, τη δεκαετία του ’90, όταν δώσαμε τη μάχη στα ευρωπαϊκά όργανα για την ενταξιακή πορεία της Κύπρου.

Μια διαδικασία που ήταν μια μεγάλη τομή για τα δίκαια της Κύπρου και την ένταξη της Κύπρου χωρίς πολιτικά προαπαιτούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Εξάλλου, η πρόεδρος του ΙΝΕΡΠΟΣΤ και πρώην υπουργός, κα Λούκα Κατσέλη, σε ομιλία της αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η Δημοκρατία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, «γεγονός που θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το Ευρωπαϊκό Σχέδιο». Η

κ. Κατσέλη αναφέρθηκε και στην εργασία με θέμα «Report of the Independent Commission for Sustainable Equality | 2019-2024 (Έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για Βιώσιμη Ισότητα 2019-2024» , που υποστηρίζεται από τους Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινους και την Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.