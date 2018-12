Χρυσό Σπαθί, στη «χρυσή» συνάντηση Ερντογάν – Μαδούρο (Video)

Mε το υψηλότερο αξίωμα τιμής του «Τάγματος του Ελευθερωτή» υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικoλας Μαδούρο τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγιπ Ερντογάν. Παράλληλα, του χάρισε Ένα χρυσό σπαθί, ρεπλίκα του σπαθιού του Σιμόν Μπολιβάρ, ανεκτίμητης αξίας.

Η… προκαταβολή σε χρυσό (με το σπαθί) που πήρε φεύγοντας από τη χώρα ο Ταγίπ Ερντογάν προδιαγράφει τη σχέση που θέλουν να έχουν Βενεζουέλα και Τουρκία, κάτι που προανήγγειλε και ο Μαδούρο!

«Η Βενεζουέλα έχει το δικαίωμα να πουλήσει αυτό που παράγει, προχωρώντας με το σχέδιο για την παραγωγή χρυσού ως νέα πηγή ευημερίας», τόνισε χαρακτηριστικά με αφορμή τη συνάντηση και τη συνομιλία που είχε με τον Ερντογάν. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στις διμερείς σχέσεις και ειδικά στην οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

