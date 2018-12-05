Πάτρα: Επίθεση στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσις - Απάντηση με «ποταμό» από συμπαντικές αλήθειες

Πέντε παράγραφοι γραμμένες σε κεφαλαία με… συμπαντικές αλήθειες για το ένα και μοναδικό έθνος των ανθρώπων, το ελληνικό -καθώς «Έλλην σημαίνει άνθρωπος» και για τα κράτη που όλα ανεξαιρέτως συνιστούν «παράνομες κατασκευές του 17ου αιώνα των μασονικών δογμάτων και στοών» είναι η απάντηση της «Ελλήνων Συνέλευσις» στην επίθεση που δέχτηκαν από αγνώστους τα γραφεία της στην Πάτρα.
Η επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη, όταν άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στην κεντρική πόρτα των γραφείων με μαύρη μπογιά.
Η απάντηση είναι η εξής:
Ο ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 4/12/18 ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΕΙ ΕΠΑΝΗΛΗΜΕΝΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”.
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΘΝΗ. ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΕΛΛΗΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
ΤΑ “ΚΡΑΤΗ ΛΕΒΙΑΘΑΝ” ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ 17ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΘΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΤΩΜΑΤΑ ΣΥΝΟΘΥΛΕΥΜΑ ΠΟΥ ΕΧΘΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ: ΑΚΑΘΑΡΙΣΙΕΣ. ΑΠΟΚΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΔΕΡΝΟΥΝ ΩΣ ΣΚΥΕΣ ΚΡΥΦΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΤΟΝ ΦΘΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ. ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΕΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΓΕΜΑΤΟΙ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.
ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΟΡΜΗΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ. ΣΥΝΤΟΝΙΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΔΩ ΩΣ ΚΑΘΑΡΟ ΥΔΩΡ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΟΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ