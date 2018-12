Σε δημοπρασία το αυθεντικό φωτόσπαθο του Λιουκ Σκαϊγουόκερ

Η αυθεντική σπάθα ακτίνων που κράδαινε ο Λιουκ Σκαϊγουόκερ στην ταινία «A New Hope» δημοπρατείται στο Λος Άντζελες. Ο οίκος δημοπρασιών Profiles in History εκτιμά ότι το εμβληματικό όπλο θα πιάσει έως και 200.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το Ρόιτερς στη δημοπρασία που θα διαρκέσει από τις 11 ως τις 14 Δεκεμβρίου θα δημοπρατηθούν περισσότερα από 25 αντικείμενα από διάφορες ταινίες, συμπεριλαμβανομένου ενός μαύρου κράνους πιλότου ενός TIE το οποίο προβλέπεται να πιάσει έως και 300.000 δολάρια. Αλλά κι ένα ζευγάρι χέρια του C-3PO από την ταινία «Return of the Jedi» (η εκτίμηση κάνει λόγο για 60.000 δολάρια, δυνητικά). Θα παρουσιαστεί και ένα υπογεγραμμένο κράνος ενός Stormtrooper (από την ταινία «The Force Awakens»), με εκτίμηση για 120.000 δολάρια.

Άλλα σπουδαία που δημοπρατεί εκείνες τις μέρες ο οίκος Profiles in History είναι: Το κοστούμι το οποίο φόρεσε ο Σον Κόνερι/Τζέιμς Μποντ στο «Ζεις Μονάχα Δυο Φορές». Η πλήρης στολή της Σιγκούρνεϊ Γουίβερ/Ρίπλεϊ στο «Aliens». Την Γουίντσεστερ που είχαν μετασκευάσει για τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ/Τερμινέιτορ στο «Terminator 2: Judgement Day». Τη στολή με όλα τα διακριτικά που φορούσε ο Γουίλιαμ Σάτνερ/Κάπτεν Κιρκ στο «Star Trek: The Original Series». Πιστόλι ακτίνων Type-2 επίσης από το «Star Trek: The Original Series». Τα αυθεντικά μαχαίρια που είχε ο Σιλβέστερ Σταλόνε/Ράμπο στις ταινίες «First Blood» και «Rambo: First Blood Part II». Το καπέλο μάγισσας που φορούσε η Μάργκαρετ Χάμιλτον (στον ρόλο της Wicked Witch of the West) στην ταινία «Ο Μάγος του Οζ». Και άλλα πολλά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ