Ξεφεύγει και πάλι η Τουρκία: Έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ θα κάνει το «Barbaros»

Νέα NAVTEX για έρευνες του Barbaros εντός της κυπριακής ΑΟΖ εξέδωσαν σήμερα οι τουρκικές Αρχές δημιουργώντας όμως προβληματισμό καθώς αφορά χρονικό διάστημα μόλις δυο ημερών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις είτε ακολουθεί νέα NAVTEX για συνέχιση των ερευνών στο ίδιο ή σε άλλο σημείο, είτε το σκάφος συγκεκριμένα το Barbaros ολοκληρώνει την αποστολή του στην περιοχή αυτή που είχε αρχικά προγραμματισθεί αρχικά μέχρι τον Ιανουάριο.

Με την NAVTEX 1254/18 η Τουρκία δεσμεύει παράνομα περιοχή εντός της Κυπριακής ΑΟΖ για σεισμογραφικές έρευνες από το Barbaros Hayreddin Pasa και τα βοηθητικά σκάφη M/V Tanux-1 και R/V Apollo Moon για το διάστημα 6-8 Δεκεμβρίου.

Το προηγούμενο διάστημα το τουρκικό ερευνητικό είχε κινηθεί πραγματοποιώντας παράνομες έρευνες νοτιοανατολικά στα Οικόπεδα 4 και 5 της κυπριακής ΑΟΖ και κοντά στο τριεθνές σημείο συνάντησης της ελληνικής, αιγυπτιακής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας, κάτι που αμφισβητεί η Άγκυρα.

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W :1254/18

MEDITERRANEAN SEA SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 06-08 DEC 18 IN AREA BOUNDED BY;

34 26.56 N – 030 21.53 E

35 30.20 N – 031 56.57 E

35 33.87 N – 031 52.37 E

34 30.70 N – 030 17.63 E 5 N

M BERTH REQUESTED