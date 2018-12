Τα πέντε βιβλία του 2018 που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς

Ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς κάθε Δεκέμβριο μέσα από το προσωπικό του blog συστήνει ποια βιβλία θα έπρεπε να προτιμήσουμε. Φέτος αποφάσισε μέσα από ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο που οδηγεί ένα φορτηγάκι, να προτείνει τα 5 καλύτερα βιβλία για να διαβάσουμε.

Με τον δισεκατομμυριούχο να διαβάζει κάθε χρόνο περίπου 50 βιβλία η λίστα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς ο Μπιλ Γκέιτς επιλέγει πραγματικά ξεχωριστούς τίτλους, που εκτείνονται σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, ξεκινωντας από οικονομικά σκάνδαλα και φτάνοντας μέχρι τον... διαλογισμό.

Πώς περιγράφει ο Μπιλ Γκέιτς τα 5 προτεινόμενα βιβλία:

Educated της Tara Westover: «Η Τάρα δεν πήγε ποτέ στο σχολείο και δεν είχε επισκεφτεί γιατρό μέχρι τα 17 της, οπότε το έσκασε από το σπίτι της. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα με συνέπαιρνε με την ιστορία μιας οικογένειας Μορμόνων, αλλά η Τάρα είναι τόσο καλή συγγραφέας που σκεφτόμουν και τη δική μου ζωή, καθώς διάβαζα τη βιογραφία της. Η Μελίντα και εγώ αγαπήσαμε αυτή την ιστορία αυτής της νεαρής γυναίκας, της οποίας η δίψα για μάθηση ήταν τόσο μεγάλη, που κατάφερε να πάρει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Cambridge».

Army of None του Paul Scharre: «Ένα βιβλίο για τα αυτόνομα όπλα ίσως να μην είναι εντελώς κατάλληλο για τις γιορτές, όμως πρόκειται για μια προκλητική ματιά για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα, αλλά ο Scharre προσφέρει σαφείς εξηγήσεις και παρουσιάζει τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα ενός μηχανοκίνητου πολέμου».

Bad Blood του John Carreyrou: Στο βιβλίο Bad Blood ο John Carreyrou που το 2015 αποκάλυψε το σκάνδαλο δισεκατομμυρίων της εταιρείας Theranos αναλύει την άνοδο και την πτώση του κολοσσού με την ιστορία να επικεντρώνεται στην ιδρύτρια της, Elizabeth Holmes. «Η ιστορία είναι ακόμα πιο τρελή απ′ ό,τι περίμενα. Δεν μπορούσα να αφήσω κάτω το βιβλίο από τη στιγμή που ξεκίνησα να το διαβάζω» λέει ο Γκέιτς. «Αυτό το βιβλίο έχει τα πάντα: περίπλοκες απάτες, εταιρικές ίντριγκες, οικογενειακές σχέσεις που καταστράφηκαν και την κατάρρευση μιας εταιρείας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

21 Lessons for the 21st Century του Yuval Noah Harari: Μεγάλος θαυμαστής του ιστορικού-συγγραφέα Noah Harari ο Μπιλ Γκειτς που έχει διαβάσει και το Sapiens και Homo Deus, με το νέο βιβλίο να προκαλεί επίσης το ενδιαφέρον του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Microsoft. «Ενώ στα βιβλία Sapiens και Homo Deus, κάλυψαν το παρελθόν και το μέλλον αντίστοιχα, αυτό το βιβλίο είναι όλο για το παρόν», γράφει ο Γκέιτς. «Εάν η κατάσταση του κόσμου το 2018 σας συγκλόνισε, το 21 Lessons for the 21st Century προσφέρει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την επεξεργασία των ειδήσεων που ακούμε και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε» καταλήγει.

The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness του Andy Puddicombe: «Είμαι σίγουρος ότι ο 25χρονος εαυτός μου θα με χλεύαζε, όμως η Μελίντα και εγώ ασχολούμαστε με τον διαλογισμό τελευταία», λέει ο Γκέιτς, που πλέον κάνει διαλογισμό 2-3 φορές τη βδομάδα. «Τώρα βλέπω ότι ο διαλογισμός είναι άσκηση για το μυαλό, παρόμοια με την άσκηση του σώματος όταν αθλούμαστε», προσθέτει. «Εάν ενδιαφέρεστε να δοκιμάσετε τον διαλογισμό, αυτό το βιβλίο του πρώην βουδιστή μοναχού προσφέρει μια εξαιρετική εισαγωγή» καταλήγει ο Gates.

