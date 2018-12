Will & Grace, The Good Place & Fortitude επιστρέφουν με νέα σεζόν στην COSMOTE TV

Πρεμιέρες σειρών και βραβευμένες ταινίες ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, έρχεται σε Α’ προβολή την Παρασκευή 14/12 στις 21.30, ο πολυαναμένομενος νέος κύκλος του βραβευμένου με 15 Emmy®, Will & Grace με τον Έρικ Μακ Kόρμακ και την Ντέμπρα Μέσινγκ. Στη νέα σεζόν, κάνουν guest εμφανίσεις οι Ντέιβιντ Σουίμερ (Friends), Άλεκ Μπόλντουιν (A Star is Born, The Departed) και Ματ Μπόμερ (Magic Mike, The Nice Guys).

Στο κανάλι, ξεχωρίζει επίσης η πρεμιέρα της 3ης σεζόν της υποψήφιας για 2 βραβεία Emmy κωμικής σειράς The Good Place με το δίδυμο Τεντ Ντάνσον (Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, CSI) και Κρίστεν Μπελ (Veronica Mars). Η σειρά «ξεδιπλώνει» την καθημερινότητα μιας νεαρής γυναίκας που πασχίζει να βρει ισορροπία, ανάμεσα στο τι είναι ηθικό και τι όχι, στη μετά θάνατον ζωή (Παρασκευή 14/12, 21.00). Επιπλέον, η αστυνομική σειρά Fortitude με τον Ντένις Κουέιντ και τον Ρίτσαρντ Ντόρμερ, που διαδραματίζεται στον Αρκτικό κύκλο, επιστρέφει με την 3η και τελευταία σεζόν, την Πέμπτη 13/12, στις 23.00.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, έρχονται σε Α’ προβολή η ελληνική ταινία ΤΖΑΜΑΪΚΑ με τους Σπύρο Παπαδόπουλο και Φάνη Μουρατίδη (Κυριακή 9/12, 21.00, ζώνη Blockbuster), η οποία αφηγείται την πορεία που παίρνει η ζωή δύο αδελφών ύστερα από μια παρεξήγηση, αλλά και η γαλλική ταινία Αυτή η γη είναι δική μας (This is our Land), με επίκεντρο μία νοσοκόμα, που βρίσκεται ξαφνικά στο χώρο της πολιτικής, ως μέλος ενός ακροδεξιού κόμματος (Πέμπτη 13/12, 21.00). Πρεμιέρα στο κανάλι κάνουν επίσης το ιστορικό δράμα The Black Prince (Τρίτη 11/12, 21.00) και η ρομαντική κομεντί Runaway Romance (Τετάρτη 12/12, 21.00).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της βραβευμένης στις Κάννες δραματικής ταινίας του Ξαβιέ Ντολάν Mommy, η οποία ξεδιπλώνει την προβληματική και συχνά βίαιη σχέση ανάμεσα σε μια μητέρα και τον έφηβο γιο της (Τετάρτη 12/12, 22.00, ζώνη Ladies First). Στο κανάλι ξεχωρίζουν επίσης το περιπετειώδες 9/11 με τον Τσάρλι Σιν και την Γούπι Γκόλντμπεργκ, με φόντο το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη πριν από 17 χρόνια (Σάββατο 8/12, 22.00), καθώς και οι ταινίες Mediterranea (Δευτέρα 10/12, 22.00) και Backstabbing for Beginners με τον ελληνικής καταγωγής Βρετανό ηθοποιό, Θίο Τζέιμς (The Divergent Series) και τον βραβευμένο με OSCAR® Μπεν Κίνγκσλι (Gandhi, Iron Man 3) (Παρασκευή 14/12, 22.00) – όλα σε Α’ προβολή.

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση από την Τετάρτη 12/12 το τελευταίο μέρος του αγαπημένου franchise Επικίνδυνες Αποστολές (Mission Impossible), Mission Impossible – Fallout, με τον Τομ Κρουζ.

Στο Village Cinema HD ξεχωρίζει την Παρασκευή 7/12 στις 21:00, η πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας, Η Βασίλισσα Της Ερήμου (Queen Of The Desert) του σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ, με τους Νικόλ Κίντμαν, Τζέιμς Φράνκο και Ντέμιαν Λούις.

Σειρές & Ταινίες

Will & Grace – Νέα σεζόν

H πολυβραβευμένη κωμική σειρά με τον Έρικ ΜακΚόρμακ και την Ντέμπτρα Μέσινγκ στους ρόλους του Will και της Grace, αντίστοιχα, επιστρέφει στο COSMOTE CINEMA 4HD την Παρασκευή 14/12, στις 21.30. Στη νέα σεζόν, η Γκρέις μπαίνει στο χώρο της πολιτικής και ο Γουίλ ξεκινά τη διδασκαλία, ενώ ο Τζακ (Σον Χέις) κάνει σχέδια γάμου και η Κάρεν (Μέγκαν Μουλάλι) παίρνει διαζύγιο.

The Good Place – 3η Σεζόν

Το τηλεοπτικό δίδυμο Τεντ Ντάνσον – Κρίστεν Μπελ επιστρέφει με νέα επεισόδια (Παρασκευή 14/12, 21.00, COSMOTE CINEMA 4HD), μεταφέροντάς μας στο ουτοπικό μέρος “The Good Place”, στο οποίο η Έλενορ (Μπελ) μεταφέρεται μετά τον θάνατό της και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο τι είναι ηθικό και τι όχι.

Fortitude – Τελευταία Σεζόν

Η κωμόπολη Fortitude είναι μία από τις ασφαλέστερες στον πλανήτη. Ωστόσο, ένα στυγερό έγκλημα έρχεται να ταράξει την ήρεμη ζωή των κατοίκων (Πέμπτη 13/12, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD). Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Ντένις Κουέιντ (Traffic, Far from Heaven) και ο Ρίτσαρντ Ντόρμερ (Game of Thrones).

ΤΖΑΜΑΪΚΑ - Α’ Προβολή

Ο Άκης, και ο Τίμος, δύο δεμένα μεταξύ τους αδέρφια, έχουν πλέον απομακρυνθεί εξαιτίας μιας παρεξήγησης, την οποία δεν κατάφερε να λύσει ούτε ο θάνατος της μητέρας τους. Ωστόσο, νέα γεγονότα στη ζωή τους, τους φέρνουν και πάλι κοντά (Κυριακή 9/12, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).

Mommy – Ά Προβολή

Μια μητέρα που έχει χάσει τον σύζυγό της προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη της τον συχνά βίαιο 15χρονο γιο της. Η ήδη εύθραυστη οικογενειακή ισορροπία διαταράσσεται ακόμα περισσότερο, όταν μία γειτόνισσα προσφέρεται να βοηθήσει (Τετάρτη 12/12, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD, ζώνη Ladies First).

Lifestyle

Το Εγχειρίδιο Εορτών της Giada – Νέος Κύκλος

Η Giada De Laurentiis επιστρέφει πάνω στην ώρα για τις γιορτές, με την έμπειρη ματιά της πάνω σε ό,τι έχει να κάνει με εορταστικό στυλ, με τον νέο κύκλο της σειράς «Το Εγχειρίδιο Εορτών της Giada» (Από Τετάρτη 12/12, 21.00, Fine Living).