Βρείτε με πόσα άτομα έχετε κάνει εμμέσως σεξ στην ζωή σας!

Οι πρακτικές ασφαλούς σεξ είναι η καλύτερη άμυνα για την αποφυγή των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ). Ακόμη και για τους ανθρώπους που προσπαθούν δεν έχουν πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους στην πορεία της ζωής τους, απλά δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουν αν κάποιος/κάποια έχει αυξημένες πιθανότητες να τους μεταδώσει κάποιο ΣΜΝ.

Με βάση την ιδέα των “Έξι βαθμίδων χωρισμού” (Six Degrees of Separation), δηλαδή ότι ο καθένας μας απέχει το πολύ έξι συνδέσεις μακριά από κάθε άλλο άτομο στον κόσμο, ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε ένα παρεμφερές online υπολογιστικό εργαλείο για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε πόσους/πόσες ερωτικούς/ερωτικές συντρόφους είχατε ΕΜΜΕΣΩΣ στην ζωή σας. Αυτό το εργαλείο το ονόμασαν φυσικά... “Sex Degrees of Separation”.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), κοντά στα 20 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις Σεξουαλικά Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ)αναφέρονται στην χώρα κάθε χρόνο. Το ήμισυ των νέων κρουσμάτων είναι σε νέους ηλικίας 15-24 ετών. Για παράδειγμα, μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων χλαμυδίων το 2012 έφθασε το... αστρονομικό 1.422.976 περιπτώσεις. Δυστυχώς, πολλές περιπτώσεις για χλαμύδια, γονόρροια, σύφιλη, ιό ανθρωπίνων θηλωμάτων και ιό του απλού έρπητα των γεννητικών οργάνων δεν διαγιγνώσκεται και δεν καταγράφεται, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εξάπλωσης ΣΜΝ.

Χάρη στην υπηρεσία Lloydspharmacy Online Doctor, ο υπολογισμός του αριθμού των έμμεσων ερωτικών συντρόφων που είχατε στην ζωή σας είναι πολύ απλός. Η Lloydspharmacy συνεργάστηκε με την εταιρία δημοσκοπήσεων YouGov για τη δημιουργία 17 ηλικιακών ομάδων και μέσα από εκτενή έρευνα υπολόγισε τον μέσο αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων που έχει ο κάθε άνθρωπος.

Κάντε κλικ ΕΔΩ και υπολογίστε με πόσους έχετε κάνει έμμεσα σεξ

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε με ένα κλικ το αν κάνετε σεξ με άνδρες ή με γυναίκες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι αν είστε εσείς άνδρας ή γυναίκα, αλλά με ποιο φύλο κάνετε σεξ!

Στη συνέχεια επιλέξτε το πόσους ερωτικού συντρόφους είχατε ανά ηλικιακή ομάδα με την βοήθεια του (+) και του (-). ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι ποια ηλικία είχατε εσείς όταν κάνατε κάθε φορά σεξ με κάποιο άτομο, αλλά τι ηλικία είχε το άτομο αυτό!

Τέλος πατήστε το “Calculate” και... μείνετε άναυδοι!...

Πηγή: iatropedia