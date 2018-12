Το λυπητερό εξώφυλλο με τις διασημότητες που πέθαναν το 2018

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, ο καλλιτέχνης Κρις Μπάρκερ, αποτίει φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα στο 2018 δημιουργώντας τη δική του μακάβρια (ετήσια) εκδοχή του εμβληματικού «Sgt. Pepper» εξωφύλλου.

Το συγκινησιακό εξώφυλλο του Μπάρκερ έγινε με τη βοήθεια του ειδήμων στην ψηφιακή επεξεργασία, Καρλ Πράις που επιμελήθηκε το κολάζ. Πάντως πολλοί είναι εκείνοι που τον κατηγορούν ότι με αυτό τον τρόπο επειχειρεί να αποκτήσει περισσότερη δημοσιότητα, πόσω μάλλον όταν πέρσι είχε ορκιστεί ότι το εξώφυλλο του 2017 με τους διάσημους που «έφυγαν» θα ήταν το τελευταίο.

Μεταξύ των γνωστών προσωπικοτήτων που -δυστυχώς- κοσμούν το φετινό εξώφυλλο του Μπάρκερ είναι οι: Στίβεν Χόκινγκ, Χιου Χέφνερ, Σταν Λι, Άντονι Μπουρντέν, Βερν Τρόιερ (ο γνωστός Mini-Me από τις ταινίες Austin Powers), Avicii και άλλοι.

Really sad to hear campaigner @Harryslaststand has died. Don't let his past be your future. #RIPharry #sgtpepper2018 pic.twitter.com/mOnWTA4qIZ