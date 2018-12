Το ταχύτερο πτηνό στον κόσμο «κοντράρεται» με μονοθέσιο της Formula (Video)

Ο Φελίπε Μάσα είπε «αντίο» στη Formula1 αλλά όχι και στις πίστες αφού από τη νέα σεζόν, θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Formula E, της «ηλεκτρικής» εκδοχής των γνωστών αγώνων ταχύτητας Formula 1.

Ο Βραζιλιάνος πιλότος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη νέα κατηγορία στη πίστα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά ήδη οι διοργανωτές μερίμνησαν ώστε να αυξήσουν την αγωνία του κοινού, βάζοντας το νέο «βαρύ» όνομα του πρωταθλήματος να ανταγωνιστεί το ταχύτερο πτηνό στον κόσμο.

Πρόκειται για ένα γεράκι πελεγκρίνο (peregrine falcon) που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 350 χιλιόμετρα την ώρα, όταν «καταδύεται» για να αρπάξει τα θηράματά του.

Φυσικά τη συγκεκριμένα ταχύτητα δεν μπορεί να την πιάσει μονοθέσιo της Formula E, αλλά στο βίντεο που ανέβασαν οι αρμόδιοι, το γεράκι έφτασε το όχημα του Φελίπε Μάσα αλλά μάλλον στη συνέχεια έκοψε ταχύτητα αφού εν τέλει δεν προσπέρασε το όχημα του Βραζιλιάνου οδηγού.

Before making his @FIAformulaE debut, @MassaFelipe19 raced against a peregrine falcon -- the fastest animal on earth -- in his new drive https://t.co/fuGG0Z2Ra9 pic.twitter.com/hMZjlsnQSi