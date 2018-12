Στρασβούργο: Τρομοκρατική επίθεση με νεκρούς - Επιχείρηση σύλληψης για τον 29χρονο δράστη (Photos, Video)

Σε τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 13 τραυματίες ανέρχεται ο επίσημος απολογισμός των αστυνομικών αρχών από την ένοπλη επίθεση που έγινε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο του Στρασβούργου. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενημερώνεται διαρκώς για τα γεγονότα στο Στρασβούργο και στέλνει στην πόλη τον υπουργό Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

Η γαλλική αστυνομία έχει εντοπίσει και παγιδεύσει τον δράστη της επίθεσης η οποία διαπράχθηκε το βράδυ της Τρίτης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου και άνδρες της ανταλλάσσουν πυρά μαζί του, δήλωσε πριν από λίγο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δράστης φέρεται να είναι ο 29χρονος Σερίφ Σ. με ποινικό μητρώο, ιδίως για κλοπές, ο οποίος βρισκόταν σε «λίστα παρακολούθησης» των γαλλικών αρχών.

Νωρίτερα, άλλη πηγή προσκείμενη στην αστυνομία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «ανταλλαγή πυρών στη συνοικία» όπου «είχε περιοριστεί» ο ύποπτος, ο οποίος έχει «ποινικό μητρώο. Πριν τραπεί σε φυγή, ο δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά περιπόλου του στρατού που εκτελεί την αποστολή Sentinelle.

Γνωστός στις αρχές ο δράστης της επίθεσης

Ο φερόμενος δράστης της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στο κέντρο του Στρασβούργου ήταν γνωστός στις αρχές για εγκληματικές δραστηριότητες, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Κριστόφ Καστανέρ.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι πολλοί από τους τραυματίες από την επίθεση βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο εισαγγελέας, αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας, ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Οι μαρτυρίες

Για "πολλούς πυροβολισμούς" σε διάφορους κεντρικούς δρόμους του Στρασβούργου, έκαναν λόγο μάρτυρες που μίλησαν στον ιστότοπο της τοπικής εφημερίδας DNA.

Ένας από τους μάρτυρες, κάτοικος της οδού Αρκάντ, είπε ότι είδε δύο ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος. "Αιμορραγούσαν, φαίνονταν τραυματισμένοι. Άλλοι άνθρωποι άρχισαν να φωνάζουν. Οι αστυνομικοί έφτασαν πολύ γρήγορα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών, επειδή ο κόσμος κυκλοφορούσε ακόμη στον δρόμο. Στη συνέχεια η περιοχή αποκλειστήκε, έφτασαν τα ασθενοφόρα και απομάκρυναν τα θύματα", είπε.

Ο Αλέν Λαφόν, που ζει στην οδό Ορφέβρ, στο κέντρο του Στρασβούργου, είπε ότι άκουσε πέντε πυροβολισμούς. Όταν κοίταξε από το παράθυρο του σπιτιού του "αρχικά δεν είδα τίποτα", είπε. "Μετά, είδα έναν άνθρωπο πεσμένο μπροστά στο κοσμηματοπωλείο Schmidt-Lutz. Στην απέναντι πλευρά ήταν άλλοι δύο άνθρωποι, ξαπλωμένοι κάτω. Είδα και τον γιατρό μου, τον Δρ. Φιλίπ Βαλί, να τους δίνει τις πρώτες βοήθειες", είπε ο μάρτυρας.

Ο δράστης διαφεύγει σύμφωνα με την αστυνομία. Πηγές τόνισαν στην DNA ότι ο δράστης άνοιξε πυρ κοντά στον Καθεδρικό της πόλης, όπου φιλοξενείται και η χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

Μια πηγή της εισαγγελίας είπε ότι το κίνητρο του δράστη δεν είναι σαφές προς το παρόν και διεξάγεται έρευνα για το αν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Αποκλεισμένο το κέντρο της πόλης

Ο υπουργός Οικολογίας Φρανσουά Ντε Ριζί με μήνυμά του στο twitter εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο λαό του Στρασβούργου και την υποστήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας. "Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να προστατέψουμε τον γαλλικό λαό", είπε.

Το κέντρο της πόλης παραμένει αποκλεισμένο σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων γύρω από την πλατεία Γκούτενμπεργκ.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην πλατεία Κλεμπέρ, στην παλιά πόλη του Στασβούργου, όπου είναι στημένο ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία, ενώ στο Ευρωκοινοβούλιο δόθηκε εντολή να μην αποχωρήσουν μέχρι νεωτέρας, ευρωβουλευτές, προσωπικό και δημοσιογράφοι.

Αυτές τις μέρες το Στρασβούργο έχει πολύ τουρισμό λόγω της περιόδου των Χριστουγέννων και της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που άρχισε χθες και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη το απόγευμα.

Μηνύματα συμπαράστασης Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και Δημήτρη Αβραμόπουλου

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα των πυροβολισμών στο Στρασβούργο, τους οποίους καταδικάζω απόλυτα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε ανάρτησή του στο Twitter, ενώ ανάρτηση - μήνυμα στο twitter έκανε και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Έλληνες ευρωβουλευτές

Σε εστιατόριο κοντά στο σημείο του συμβάντος, βρισκόταν ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ομολόγους του που επικοινώνησαν μαζί του, είναι καλά στην υγεία του.

Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος έγραψε πως ήταν κοντά στην χριστουγεννιάτικη αγορά την ώρα του περιστατικού.

Έως τώρα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τις Αρχές πέραν του ότι ένα «γεγονός» είναι σε εξέλιξη κι ότι οι πολίτες δεν πρέπει να διαδίδουν ανακριβείς φήμες.

Βίντεο που εικονίζει τουλάχιστον ένα άτομο να κείτεται στο έδαφος έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά του

