Ο Τσακαλώτος στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στη Νέα Υόρκη

Τον Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης επισκέφτηκε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για το ετήσιο συνέδριο «Invest in Greece».



Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο που προέκυψε και επισκέφτηκε τον σύνδεσμο των οπαδών του ΠΑΟΚ, στη Νέα Υόρκη.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του συνδέσμου στο Facebook:

«Και ενώ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ σιγά-σιγά να ετοιμάζουμε τον νέο μας χώρο, σήμερα η βραδιά μας τελείωσε με μια ευχάριστη έκπληξη καθώς μας επισκέφτηκε ο υπουργός οικονομικών της Ελλάδας και φυσικά τρελό ΠΑΟΚτσακι Ευκλείδης Τσακαλώτος!!!

Οι μισοί δεν ξέραμε καν ότι βρίσκεται στην Νέα Υόρκη....πήγε να μας βρει στον παλιό σύνδεσμο και του είπαν ότι πλέον τα παιδιά είναι σε δικό τους χώρο και έψαξε και μας βρήκε γιατι όπως μας είπε δεν γινόταν να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα χωρίς να μας επισκεφτεί!!!

Αφού συνήλθαμε από την έκπληξη συζητήσαμε πολλά με φυσικά μοναδικό θέμα τον ΠΑΟΚ μας....του τα ψαλαμε αρκετά είναι η αλήθεια εκφράζοντας τα παράπονα μας για τα περσινά ευτράπελα του ελληνικού πρωταθληματος και φυσικά του μεταφέραμε τις ανησυχίες για τυχόν εμφάνισης των ίδιων προβλημάτων και στο φετινό....ειδικά για το φετινό που πάει τρένο η ομαδα!!!



Τον ευχαριστούμε θερμά για την επίσκεψη του για το ότι έκατσε και μας άκουσε για αρκετή ώρα....αλλά και για τις υποσχέσεις που μας έδωσε όσον αφορά το χτίσιμο του νέου γηπέδου αλλά και την ασφάλεια των οπαδών μας ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια....υποσχέσεις που ελπίζουμε να κρατήσει....!!!



Του ευχόμαστε καλή επιστροφή στην πατρίδα να έχει!!!



ONE NATION

ONE CITY

ONE TEAM

ONE FAMILY»