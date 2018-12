Καλά νέα: Προς ταχύτητες 100 Mbps βαίνει το internet στην Ελλάδα

Την εκτίμησή του ότι στην επόμενη τριετία το 70% του πληθυσμού στην Ελλάδα θα έχει πρόσβαση σε ταχύτητες Ιντερνετ πάνω από 100 Mbps, διατύπωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ανώτερος διευθυντής εταιρικών σχέσεων της Wind, Γιώργος Τσαπρούνης. Πρόσθεσε ότι το αργότερο το 2020 η εταιρεία από την πλευρά της θα έχει ολοκληρώσει το επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ, που στο μεγαλύτερό του μέρος αφορά την υλοποίηση υποδομών νέας γενιάς, 4G και 4G+, κινητής και σταθερής, υπερυψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας.

Στο περιθώριο σημερινής ημερίδας, που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα της FITCE, της Ομοσπονδίας Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών και Επιστημόνων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «New Era of Technology Innovation in ICT, 5G and Optical Technologies», ο κ. Τσαπρούνης τόνισε: "πολλές περιοχές έχουν δοθεί σε αυτά τα δίκτυα νέας γενιάς. 'Αλλες περιοχές σκάβονται και σε άλλες, όπως στη Θεσσαλονίκη, σε πολλά από τα έργα ολοκληρώθηκαν τα δίκτυα".

Λέγοντας ότι οι ταχύτητες στην κινητή τηλεφωνία είναι στη χώρα μας σε πολύ υψηλά επίπεδο, έναντι του μέσου ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο κ. Τσαπρούνης παραδέχτηκε "είχαμε μείνει πίσω στις σταθερές επικοινωνίες. Πηγαίνοντας όμως πολύ γρήγορα, πιστεύουμε ότι σε περίπου τρία χρόνια θα πετύχουμε τον προαναφερόμενο στόχο".

Λέγοντας ότι "είναι ένα περίπλοκο κατασκευαστικό και τεχνολογικό έργο, που απαιτεί τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης", ο ίδιος επισήμανε: "πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η τεχνολογία είναι η μόνη που μπορεί να μας πάει μπροστά. Πρέπει επιτέλους να το κατανοήσουμε όλοι, πολιτεία, πολίτες και επιχειρήσεις, όπως και επίσης ότι υπάρχουν χώρες που πρέπει να τις ακολουθήσουμε ως καλό παράδειγμα, όπως η Εσθονία".

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι με βάση τις τελευταίες έρευνες η Ελλάδα είναι κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ό,τι αφορά το κόστος χρήσης τηλεπικοινωνιών (φωνή και internet) και διευκρίνισε: "αν πάμε στο κομμάτι της καρτοκινητής τηλεφωνίας, που αυτό χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο ποσοστό (χρηστών) στη χώρα μας, τότε θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε πολύ πολύ χαμηλά σε σχέση με την ΕΕ".

Στον αντίποδα, και παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι τηλεπικοινωνίες είναι από τις πιο φθηνές στην ΕΕ, "είναι υψηλές και εξαιρετικές οι παροχές στο κομμάτι της κινητής τηλεφωνίας και πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, ιδίως σε σχέση με την ποιότητα, τις ταχύτητες, την εξυπηρέτηση και τα πακέτα".

Αναφορικά με την επόμενη γενιά ασύρματης τεχνολογίας, τα δίκτυα 5G, ο κ. Τσαπρούνης επισήμανε ότι "αναμένονται στην Ελλάδα την επόμενη τριετία" και τόνισε ότι "η έλευσή τους θα απελευθερώσει το κομμάτι των εφαρμογών και της επιχειρηματικότητας".

Μάλιστα, πρότεινε η Πολιτεία να δει ως ευκαιρία ανάπτυξης και όχι ως φοροεισπρακτικό μηχανισμό τη δημοπράτηση των αδειών 5G στην Ελλάδα, προτείνοντας "να δώσει κίνητρα για χαμηλή δημοπράτηση και υποχρέωση των παρόχων για γρηγορότερη εξάπλωσή του, που σημαίνει επενδύσεις".

5G και ασφάλεια για την υγεία

Όπως επισήμανε ο κ. Τσαπρούνης, "η ασφάλεια στις τηλεπικοινωνίες (σ.σ. σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία) είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ και έχει χρησιμοποιηθεί από πάρα πολλούς είτε για ψηφοθηρικούς λόγους είτε για να αναδειχθούν στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, να γίνουν γνωστοί και ήρωες να κυνηγήσουν μάγισσες".

Όμως, όπως επισήμανε "η επιστημονική κοινότητα έχει κάνει εκατοντάδες έρευνες που έχουν δείξει ένα πράγμα: Όσο πιο πυκνό είναι το δίκτυο κινητών επικοινωνιών τόσο χαμηλότερη είναι η ένταση στη συσκευή τηλεφώνου που το έχεις πάνω σου και τόσο λιγότερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δέχεσαι από το κινητό σου τηλέφωνο".

Διευκρίνισε ότι "τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα έχει σταματήσει να ασχολείται με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ασχολείται με την επίδραση των συσκευών. Για αυτό και υπάρχουν τόσες οδηγίες, όπως όποιος μιλά πολύ στο κινητό του να χρησιμοποιεί Hands free, αλλά και τι συσκευή κινητού πρέπει ένας γονιός να αγοράσει στο παιδί του και σε ποια ηλικία".

Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι "το φαινόμενο να κυνηγά κάποιος τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και την ίδια στιγμή το παιδί του να έχει το πιο έξυπνο τηλέφωνο, είναι γελοίο. Ναι, το κινητό τηλέφωνο είναι ασφάλεια για τα παιδιά, αλλά πότε θα επιλέξεις να το δώσεις, τι τύπου συσκευή θα δώσεις, με τι κανόνες κτλπ, είναι μια απόφαση που οι γονείς πρέπει να παίρνουν πολύ σοβαρά. Δυστυχώς όμως δεν τα πάμε καλά. Σε ημερίδες που κάνουμε ως wind με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, οι γονείς δεν έρχονται".

Με τα "5G θα έχουμε περισσότερες κεραίες σε αριθμό, πολύ μικρότερης έντασης και που θα εκπέμπουν λιγότερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Να το πάρουμε απόφαση αυτό ότι είναι ακριβές, αληθινό και διατυπωμένο από την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως".

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει από τα αυστηρότερα όρια σε ό,τι αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται και σημείωσε: "Είμαστε 40% κάτω από τα θεσπισμένα ευρωπαϊκά όρια σε ό,τι αφορά την ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις κεραίες. Υπάρχει επιπλέον ειδική πρόνοια, αυτή να μειώνεται ακόμη περισσότερο όταν η κεραία βρίσκεται κοντά σε σχολεία". Μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία "δεν έχει καμία σχέση με ραδιενέργεια, ας σοβαρευτούμε επιτέλους".

Τονίζεται ότι στην ημερίδα, ο επικεφαλής της Fitce Greece, Κωσταντίνος Σιδηρόπουλος εξέφρασε τη χαρά του για την πραγματικά μεγάλη συμμετοχή στη σημερινή εκδήλωση, ιδίως νέων και σημείωσε ότι η εκδήλωση γίνεται θεσμός και θα διεξάγεται κάθε δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου. Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της Fitce Europe, Walter Van Hemeledonck, αναφέρθηκε στο ετήσιο συνέδριο του οργανισμού, που τον Σεπτέμβριο του 2019 θα γίνει στο Βέλγιο με θέμα "smart cities & ICT".