«Έφυγε» από τη ζωή η Σόντρα Λοκ

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε η Σόντρα Λοκ.. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πέθανε στις 3 Νοεμβρίου στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έπειτα από καρδιακό επεισόδιο, ωστόσο, η είδηση του θανάτου της δημοσιοποιήθηκε μόλις σήμερα. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, η Σόντρα έπασχε από καρκίνο στο μαστό και στα κόκαλα.

Η Locke έγινε γνωστή ως μούσα του Clint Eastwood, καθώς συμμετείχε σε έξι ταινίες τους. Ανάμεσά τους «The Outlaw Josey Wales»,«Dirty Harry» «Sudden Impact» και «Every Which Way But Loose».

Η Sondra Locke γεννήθηκε στη Sandra Louise Smith και δούλευε σε ραδιοφωνικό σταθμό στο Τενεσί. Με την υποκριτική αποφάσισε να ασχοληθεί όταν κέρδισε σε ένα talent show. Εκείνη την περίοδο έψαχναν παρτενέρ για τον Άλαν Άρκιν στην ταινία «The Heart is a Lonely Hunter» το 1968.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Η ηθοποιός έχασε το Όσκαρ από τα χέρια της από τη Ρουθ Γκόρντον η οποία το κέρδισε για την ερμηνεία της στο θρίλερ του Ρομάν Πολάνσκι «Rosemary’s Baby».

Πηγή: zappit